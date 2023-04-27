Зрадник "здавав" українські позиції у звільненому Лимані, але поплатився

Він передавав агресору координати місцевих об'єктів залізничної інфраструктури.

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СБУ затримала зрадника / https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України викрила поплічника росіян, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донецької області.

Як повідомив прес-центр СБУ, чоловік стежив за місцями дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лиману.

Він передавав агресору координати місцевих об'єктів залізничної інфраструктури.

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Зазначається, що зловмисника затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

"Інформатором виявився безробітний житель лиману, який перебував "на зв'язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ. За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об'єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники", - розповіли в СБУ.

СБУ затримала зрадника / https://t.me/SBUkr

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Мелітополі в Запорізькій області посилили знущання над місцевими жителями через невдачі на фронті. Росіяни бісяться через відсутність перемог і зганяють свою злість на цивільних.

Як розповів мер міста Іван Федоров, про різні випадки тортур і знущань йому розповіли місцеві жителі, які були в полоні у росіян і яким потім вдалося виїхати з окупованих територій.

15 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.

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