У Росії зірвалась поставка Ту-214: ЗМІ пояснили зв'язки з війною

Йдеться про проблеми з виробництвом на одному з найважливіших заводів для літакобудівної галузі країни-агресора.

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Завод не може збирати бомбардувальники "з нуля" / Колаж Главреда. Фото: Airbus/Ben-Reuter, Defense Express

Авіазавод у Казані, який складає російські бомбардувальники Ту-160, не зміг виконати держзамовлення з поставок літаків типу Ту-214.

Це цивільні літаки, які можуть виконувати роль військових розвідувальних літаків під індексом Ту-214Р, пише Defense Express.

Як зауважують експерти, за 2023 рік авіазавод не зміг поставити жодного з трьох передбачених Ту-214. Водночас у "найвищій стадії готовності" (введення в експлуатацію у 2024-му) до передачі один кремлівський спецборт.

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Це має прямий зв'язок з російським ВПК, зауважують аналітики. Адже авіазавод окрім цивільної авіації також складає військову. Підприємство проводить ремонти та модернізацію важких бомбардувальників Ту-22М3.

Станом на 2021 рік потужності цього авіазаводу, згідно з відкритими даними, було оновлено на 40%. Це дозволяє російським фахівцям збирати літаки Ту-160 з радянських заготовок, але не виготовляти бомбардувальники "з нуля".

У січні 2022 року завод за рішенням суду мав виплатити Міноборони Росії 5,4 млрд рублів за зрив поставок Ту-160М.

А проте постійне недотримання термінів виробництва не завадило міністерству Шойгу поставити авіазаводу "план" з виробництва 10 Ту-214 щороку, що також продубльовано у затвердженому плані розвитку цивільного літакобудування на 2023-2030 рр.

"А тепер, як бачимо, це все також "не завадило" уряду РФ взагалі ніяк не проконтролювати виконання власних завдань, навіть якщо в розрізі лише одного, але дуже важливого заводу для всієї літакобудівної галузі країни-агресора. Що в свою чергу гарно ілюструє характер процесів в російській літакобудівній галузі", - пишуть експерти.

Раніше Главред писав, що на збитому "Шахеді" російського виробництва, який атакував Київ у ніч на 11 грудня, знайшли нестандартну боєголовку. Фахівці знайшли зв'язок з підприємством, який виготовляє реактивні двигуни до ракет ЗРК "Панцир-С".

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