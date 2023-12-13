УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Росії зірвалась поставка Ту-214: ЗМІ пояснили зв'язки з війною

Яна Ставська
13 грудня 2023, 05:30
Йдеться про проблеми з виробництвом на одному з найважливіших заводів для літакобудівної галузі країни-агресора.
У Росії зірвалась поставка Ту-214: ЗМІ пояснили зв'язки з війною
Завод не може збирати бомбардувальники "з нуля" / Колаж Главреда. Фото: Airbus/Ben-Reuter, Defense Express

Авіазавод у Казані, який складає російські бомбардувальники Ту-160, не зміг виконати держзамовлення з поставок літаків типу Ту-214.

Це цивільні літаки, які можуть виконувати роль військових розвідувальних літаків під індексом Ту-214Р, пише Defense Express.

Як зауважують експерти, за 2023 рік авіазавод не зміг поставити жодного з трьох передбачених Ту-214. Водночас у "найвищій стадії готовності" (введення в експлуатацію у 2024-му) до передачі один кремлівський спецборт.

відео дня

Це має прямий зв'язок з російським ВПК, зауважують аналітики. Адже авіазавод окрім цивільної авіації також складає військову. Підприємство проводить ремонти та модернізацію важких бомбардувальників Ту-22М3.

Станом на 2021 рік потужності цього авіазаводу, згідно з відкритими даними, було оновлено на 40%. Це дозволяє російським фахівцям збирати літаки Ту-160 з радянських заготовок, але не виготовляти бомбардувальники "з нуля".

У січні 2022 року завод за рішенням суду мав виплатити Міноборони Росії 5,4 млрд рублів за зрив поставок Ту-160М.

А проте постійне недотримання термінів виробництва не завадило міністерству Шойгу поставити авіазаводу "план" з виробництва 10 Ту-214 щороку, що також продубльовано у затвердженому плані розвитку цивільного літакобудування на 2023-2030 рр.

"А тепер, як бачимо, це все також "не завадило" уряду РФ взагалі ніяк не проконтролювати виконання власних завдань, навіть якщо в розрізі лише одного, але дуже важливого заводу для всієї літакобудівної галузі країни-агресора. Що в свою чергу гарно ілюструє характер процесів в російській літакобудівній галузі", - пишуть експерти.

Раніше Главред писав, що на збитому "Шахеді" російського виробництва, який атакував Київ у ніч на 11 грудня, знайшли нестандартну боєголовку. Фахівці знайшли зв'язок з підприємством, який виготовляє реактивні двигуни до ракет ЗРК "Панцир-С".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Казань
Реклама

Головне за день

У Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнування

У Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнування

06:37 Україна
Росіяни лізуть з усіх напрямків: третю добу під Авдіївкою не вщухають "гарячі" бої

Росіяни лізуть з усіх напрямків: третю добу під Авдіївкою не вщухають "гарячі" бої

00:40 Україна
Допомога на 200 млн доларів: що отримає Україна в рамках нового пакету

Допомога на 200 млн доларів: що отримає Україна в рамках нового пакету

23:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

06:43

Як допомогти малим виробникам почати робити зброю

06:37

У Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнування

05:30

У Росії зірвалась поставка Ту-214: ЗМІ пояснили зв'язки з війною

04:10

Українка з найбільшими вилицями в світі накачала монструозні сідниці силіконом

03:40

У вас є лише 11 секунд: тільки найуважніші знайдуть картоплю серед котів

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
03:05

Дженніфер Еністон розповіла, яким був день перед смертю Меттью Перрі

02:42

Щоб не гнилий і не кислий: як вибрати ананас на Новий Рік

02:14

Як прибрати лід у холодильнику, не розморожуючи його: 3 незвичайні способи

01:30

РФ готує масований ракетний удар: названо ймовірні терміни нових обстрілів

Реклама
01:08

Це різдвяний подарунок Путіну: Байден про неприйняття Конгресом допомоги Україні

01:02

Зморшки і кошлаті брови: Каменських показала своє справжнє обличчя без фільтрів

00:40

Росіяни лізуть з усіх напрямків: третю добу під Авдіївкою не вщухають "гарячі" бої

12 грудня, вівторок
23:40

Допомога на 200 млн доларів: що отримає Україна в рамках нового пакету

23:33

Зовсім не Анна Австрійська: як зараз виглядає 89-річна Аліса Фрейндліх

23:04

"Найближчим часом будуть нові ініціативи": Данілов зробив жорстку заяву про мобілізацію

22:54

Вперше після смерті чоловіка: похмуру Сандру Буллок підловили папараці

22:28

Вороги спалили рідну хату: Іво Бобул поскаржився, як у Криму спалили його будинок

22:27

США не зможуть затвердити допомогу до Різдва - лідер республіканців після зустрічі із Зеленським

22:25

Там полігон зі знищення: експерт розповів про ситуацію під Бахмутом

22:19

Тома Круза підловили за ласками з дочкою депутата Держдуми РФ

Реклама
21:50

Зеленський зустрівся з Байденом і розповів про виділення нової допомоги від США

21:38

На фронті загинув один з творців "Захара Беркута" та "Кіборгів" Руслан Володін

21:25

"Лежу рівно": переможниця "Євробачення" опублікувала фото з лікарні

21:13

Угорці Закарпаття написали лист Орбану щодо вступу України в ЄС: той відповів

21:07

Місячний календар 13 грудня 2023: день, коли з'являється можливість достягнути бажаного

20:51

Французький автор Фредерік Бегбедер заарештований за підозрою в згвалтуванні

20:42

"Немає зрозумілої стратегії": у США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні

20:26

90% армії: США опублікували секретні дані про загиблих окупантів

20:20

Прихований тандем Залужного і Порошенко?Погляд

20:03

Правила виходу на пенсію посилять: кому з українців загрожують проблеми

20:00

Вивертати чи ні: як правильно завантажувати речі в пральну машинку

19:58

"Хочу послухати, як воно десь прилітає": у новому випуску "VIP з Наталією Мосейчук" Герой України закликає не повторити "афганський синдром"Відео

19:49

Відставка Залужного і Наєва: у Міноборони роз'яснили ситуацію

19:23

Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

19:16

Закручують гайки: в Ірландії посилюють пільги для біженців

19:15

"Спочатку - духовність, потім - зброя і бомби": зірка "Довбуша" закликав повністю заборонити російську мову

19:12

Гороскоп на завтра 13 грудня 2023: Раку - проблеми зі здоров'ям, Терезам - мало любові

19:00

Оля Цибульська потрапила в скандал через зруйновану окупантами квартиру в ІрпеніВідео

18:59

Вони зрадили Україну: топ зірок-запроданців, які гастролюють у Росії

18:32

Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

Реклама
18:11

Україна може залишитися без допомоги США вже за три тижні: усі подробиці

18:03

Чим змусити волосся рости: ці прості поради допоможуть отримати хорошу шевелюруВідео

18:00

Не всохне до весни: як зберегти часник навіть в квартирі

17:58

Жінка намазала іржавий слив томатним соусом: результат убив її наповал

17:55

Євген Карась. "Все погано, зрада, відступ..." Годі скиглити!Відеоблоги

17:48

Година без зв'язку - величезні збитки: нардеп про наслідки атаки на "Київстар"

17:21

Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

17:20

Росія націлилась на ще одне місто під Бахмутом: його втрата змінить хід боїв - OSINT

17:00

Якою водою потрібно вмитися 14 грудня, щоб стати здоровим: прикмети і заборони

16:50

"Ситуація складна": росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти