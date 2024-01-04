Це величезна руйнівна сила: окупанти поміняли тактику на півдні України

У Силах оборони України розповіли про цілі, які атакує ворог на півдні України.

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Окупанти поміняли тактику на півдні України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російська армія знизила активність тактичної авіації після знищення Силами оборони України кількох російських літаків Су-34. При цьому, ворог змінив тактику. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За попередніми даними, ворог все одно може використовувати балістику в південних регіонах і рівень ракетної небезпеки залишається як і раніше високим.

При цьому, активність авіації значно знизилася саме в прифронтових територіях української зони відповідальності.

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Гуменюк розповіла, що окупанти здійснюють "невеликі вилазки літаків" і скидають кілька керованих авіаційних бомб.

"Ми фіксували, один раз таких авіабомб було направлено 7, а в минулу добу - 4", - додала Гуменюк.

Вона також розповіла, що російська армія завдає ударів по тих об'єктах інфраструктури, які вже були атаковані раніше або тим, де можуть збиратися люди, наприклад - лікарні і банки.

Важливо нагадати, що керовані авіабомби еквівалентні 500 кілограмам тротилу, це величезна руйнівна сила.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, 3 січня Сили оборони відбили атаку противника і зуміли просунутися вперед. В цілому, за минулу добу на фронті сталося 57 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму.

Раніше, 1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Також відомо, що в районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині окупанти атакують українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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