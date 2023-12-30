Під час тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У суботу, 30 грудня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського Міг-31К з аеродрому Моздок, розташованого в Північному Кавказі.
Під час тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Поки що місцева влада не коментувала ситуацію.
"У Запоріжжі чути звук вибуху", - пише Суспільне.
Оновлено. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив у Telegram, що близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. За попередніми даними, це була ракета "Іскандер-М".
"Силами ППО ракета знешкоджена. Залишки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила", - повідомив Малашко.
Вибух у Дніпрі
Telegram-канали також повідомляють про вибух у Дніпрі. На місці видно стовп диму.
До цього в Повітряних силах писали про ракету Х-59 в напрямку міста.
Ракетний удар по Україні 29 грудня
29 грудня російські окупанти завдали найбільшу серію ракетних ударів та ударів дронами по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Мішенню була вся країна.
Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти 29 грудня атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури. Є постраждалі та загиблі.
У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – День жалоби за загиблими в результаті російської атаки.
У Запоріжжі кількість жертв зросла до 9 осіб. У Дніпрі загинули 6 мирних жителів, в Одесі окупанти обірвали життя чотирьох невинних людей.
Кількість жертв російської ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 13 осіб. Як повідомив мер Києва Кличко, тіла ще чотирьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі міста.
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