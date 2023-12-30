Під час тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У Повітряних силах писали про ракету Х-59 у напрямку міста Дніпро.

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У Дніпрі та Запоріжжі жителі чули звуки вибухів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Telegram

У суботу, 30 грудня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського Міг-31К з аеродрому Моздок, розташованого в Північному Кавказі.

Під час тривоги у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Поки що місцева влада не коментувала ситуацію.

"У Запоріжжі чути звук вибуху", - пише Суспільне.

відео дня

Оновлено. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив у Telegram, що близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою. За попередніми даними, це була ракета "Іскандер-М".

"Силами ППО ракета знешкоджена. Залишки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила", - повідомив Малашко.

Вибух у Дніпрі

Telegram-канали також повідомляють про вибух у Дніпрі. На місці видно стовп диму.

До цього в Повітряних силах писали про ракету Х-59 в напрямку міста.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

29 грудня російські окупанти завдали найбільшу серію ракетних ударів та ударів дронами по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Мішенню була вся країна.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти 29 грудня атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури. Є постраждалі та загиблі.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – День жалоби за загиблими в результаті російської атаки.

У Запоріжжі кількість жертв зросла до 9 осіб. У Дніпрі загинули 6 мирних жителів, в Одесі окупанти обірвали життя чотирьох невинних людей.

Кількість жертв російської ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 13 осіб. Як повідомив мер Києва Кличко, тіла ще чотирьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі міста.

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