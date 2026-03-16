У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

Коротко:
- У Львові прогримів гучний вибух
- На одній зі стоянок загорівся автобус
- Інформації про постраждалих немає
Пізно ввечері 16 березня у Львові пролунав вибух. У місті спалахнув автобус. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Він зазначив, що, за попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус.
"Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Наразі всі деталі інциденту з'ясовують. Мер міста також показав відео, де чітко можна побачити, що спалахнув автобус.
Вибух у Львові – відео:
ДСНС розповіли, що 16 березня о 21:53 рятувальники отримали повідомлення про пожежу автобуса на вул. Б. Хмельницького у м. Львові.
Зазначається, що на момент прибуття надзвичайників до місця події автобус був повністю охоплений вогнем. Але о 22:14 вогнеборці ліквідували пожежу.
Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.
Відомо, що внаслідок теракту постраждало більше 20 людей і є жертва. Нею виявилася 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.
У той же день поліція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові. Встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Їх, як повідомили в поліції, заклала підозрювана – 33-річна мешканка Рівненської області.
Про персону: Андрій Садовий
Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.
