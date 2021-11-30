У Львові масштабна пожежа: спалахнули склади

Горять склади / ДСНС

У селі Солонка поблизу Львова, у вівторок, 30 Листопада, спалахнуло складське приміщення.

Як йдеться у повідомленні ДСНС у Львівській області, рятувальники майже дві години працювали над локалізацією загоряння.

Зазначається, що вогонь спалахнув на складських приміщеннях по вулиці Жировська, 20 о 16:03. На місце події оперативно прибули рятувальники. І о 18: 03 пожежу було ліквідовано за допомогою 24 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

"Через сильне задимлення пожежники працюють в спеціальних апаратах захисту органів дихання і зору", - сказано в повідомленні.

Тим часом, за попередніми даними, загиблих і постраждалих від вогню немає.

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