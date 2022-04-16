Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

Півень Тоша став біженцем - тепер разом з господинею він у Польщі.
Пенсіонерці з Маріуполя вдалося евакуюватися із заблокованого російськими окупантами міста. Із собою вона забрала найдорожче, що у неї було – півня Тошу.
Про цю неймовірну історію розповіли волонтери з Польщі в Twitter.
"Бабуся втекла з Маріуполя і забрала півня. Півня, Карле! Він як давай о третій годині ночі кричати, будити всіх", - йдеться у повідомленні.
Коли у жінки запитали, навіщо вона вивезла з-під обстрілів півня, вона сказала:
"Ну, як я свого друга Тошу залишу на війні? Ми ж з ним і під бомбардуваннями, і голод пережили!" - пояснила старенька.
У соцмережах захопилися героїчним вчинком мешканки Маріуполя:
- "Я захоплююся і пишаюся вашою бабусею!!! Багато хто тікав і в квартирах кидали котиків і собак... Дай Бог вашій бабусі здоров'я!!!"
- "Це найкращий твіт за сьогодні, спасибі велике, бабуся - скарб"
- "Молодець бабуся! Нормальна логіка людини: це ж друг, а друзів не кидають"
Не оминули увагою користувачі й величний вигляд півня Тоши:
- "Я б такого півня теж б забрала. Подивіться на нього - він курячий цар!"
- "А ви теж думаєте, що це півень Тоша з Маріуполя вивіз свою господиню з-під обстрілів, а не навпаки?"
- "Судячи з фото, цей півень не лише від голоду не страждав, а ще й бабулю підгодовував"
- "Звичайно, я слабо розбираюся у півнях, але цей виглядає має такий, як ніби може дати "звездюлей" всій російській армії"
Півень Тоша вже став героєм мемів:
Як повідомляв Главред, одним із символів незламності міста Бородянка в боротьбі з російськими агресорами став кіт, якого рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. На жаль, він помер.
У тварини, яку знайшли на руїнах Бородянки, виявили проблеми зі шлунком, адже він довгий час просидів взагалі без харчування. Пухнастий помітно схуд, а з його тулуба, покритого синцями, лікарі витягли кілька уламків будинку.
Тим часом вірна собака Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього будинку, знайшла нову господиню.
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