Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

Півень Тоша вже став героєм мемів / Фото twitter.com/qropty

Пенсіонерці з Маріуполя вдалося евакуюватися із заблокованого російськими окупантами міста. Із собою вона забрала найдорожче, що у неї було – півня Тошу.

Про цю неймовірну історію розповіли волонтери з Польщі в Twitter.

"Бабуся втекла з Маріуполя і забрала півня. Півня, Карле! Він як давай о третій годині ночі кричати, будити всіх", - йдеться у повідомленні.

Коли у жінки запитали, навіщо вона вивезла з-під обстрілів півня, вона сказала:

"Ну, як я свого друга Тошу залишу на війні? Ми ж з ним і під бомбардуваннями, і голод пережили!" - пояснила старенька.

У соцмережах захопилися героїчним вчинком мешканки Маріуполя:

"Я захоплююся і пишаюся вашою бабусею!!! Багато хто тікав і в квартирах кидали котиків і собак... Дай Бог вашій бабусі здоров'я!!!"

"Це найкращий твіт за сьогодні, спасибі велике, бабуся - скарб"

"Молодець бабуся! Нормальна логіка людини: це ж друг, а друзів не кидають"

Не оминули увагою користувачі й величний вигляд півня Тоши:

"Я б такого півня теж б забрала. Подивіться на нього - він курячий цар!"

"А ви теж думаєте, що це півень Тоша з Маріуполя вивіз свою господиню з-під обстрілів, а не навпаки?"

"Судячи з фото, цей півень не лише від голоду не страждав, а ще й бабулю підгодовував"

"Звичайно, я слабо розбираюся у півнях, але цей виглядає має такий, як ніби може дати "звездюлей" всій російській армії"

Півень Тоша вже став героєм мемів:

Як повідомляв Главред, одним із символів незламності міста Бородянка в боротьбі з російськими агресорами став кіт , якого рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. На жаль, він помер.

У тварини, яку знайшли на руїнах Бородянки, виявили проблеми зі шлунком, адже він довгий час просидів взагалі без харчування. Пухнастий помітно схуд, а з його тулуба, покритого синцями, лікарі витягли кілька уламків будинку.

Тим часом вірна собака Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього будинку, знайшла нову господиню.

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