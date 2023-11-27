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"РФ навесні почне продавлювати фронт": експерт назвав єдиний спосіб цього уникнути

Альона Вороніна
27 листопада 2023, 21:21
Поки що ситуація для нас не катастрофічна, але якщо не відбудеться ніяких змін, вона може стати катастрофічною.
Украинские военные, Виктор Андрусив
РФ навесні може почати продавлювати фронт/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, Telegram-канал Андрусіва

Причиною повільного української контрнаступу в Запорізькій області та необхідності перейти до активної оборони могли стати недоліки у мобілізації.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначає, що українські військові за 6 місяців контрнаступу знищили 115 тисяч російських окупантів, але загарбники за цей же проміжок часу мобілізували 120 тисяч осіб. Натомість ЗСУ, за словами експерта, не компенсували свої втрати.

"Фактично, основний задум контрнаступу полягав в тому, щоб вибити окупантів в конкретних місцях і скориставшись їх слабкістю прориватись в напрямку Азовського моря. Але, незважаючи на те, що ми не переважали ворога в силі, ані в техніці (особливо в небі), основною проблемою стало саме поповнення свіжими силами окупантів", – зазначив Андрусів.

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За словами експерта, за 6 місяців наші бригади, які атакували, уже виснажилися, але за цей час не були сформовані нові резерви і поповнення. А російські загарбники тим часом поповнили свої сили і пішли у наступ "не лише на Авдіївку, а й в принципі по всьому фронту".

Андрусів висловив думку, що після заміни керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) ситуація з мобілізацією стала гіршою. За словами експерта, воєнкоми були корумповані, але виконували план на 70-80%. Якби вони лишилися працювати і далі на своїх місцях, ми чули б про корупцію. Але зняття їх з посад привело до ще гірших наслідків. На думку експерта, можна було б лишити керівників ТЦК на своїх місцях, але суворіше їх контролювати.

Експерт додав, що нові керівники ТЦК досить розгублені. Вони не знають, як виконувати план і при цьому не зіткнутися з обуренням людей через силову мобілізацію.

У той же час Андрусів звернув увагу на недоліки інформаційної кампанії, яка повинна була б викликати у громадян бажання захищати Україну і долучитись до ЗСУ.

РФ може почати продавлювати фронт навесні 2024 року

За словами експерта, якщо ми не вирішимо питання мобілізації, то дуже ймовірно, що російські окупанти навесні 2024 року почнуть продавлювати фронт там, де будуть ламатися наші виснажені бригади.

Також Андрусів нагадав, що країна-агресорка Росія перевела свою економіку на військові рейки. За його словами, поки що ситуація не катастрофічна для нас, але без змін перспективи вона може стати катастрофічною.

Експерт вважає, що потрібно знизити віковий поріг мобілізації і брати до війська хлопців, молодше 27 років. Крім цього, на його думку, потрібно зобов’язати тих військовозобов'язаних, які ще не перебувають у війську, пройти короткий курс володіння зброєю.

"Ми на війні. І ворог зціпив зуби і пре. Подобається вам це чи ні – ми маємо воювати. Ми не вибирали собі цієї долі, але вибираємо яка вона буде далі. Здатись сьогодні, почати говорити про мир, і все інше – означає знецінити віддані життя героїв і жертв війни", – підсумував він.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Британська розвідка зазначала, що в окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Сирський.

Нагадаємо, у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.

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мобілізація війна в Україні вторгнення Росії Віктор Андрусів
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