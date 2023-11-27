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Витончуються, як можуть: окупанти навчилися дистанційно розміновувати територію

Єлизавета Бельмас
27 листопада 2023, 21:11
Російські солдати знайшли рішення, як знешкоджувати міни, не використовуючи допомогу саперів.
Окупанти навчилися Дистанційно розміновувати територію
Окупанти навчилися Дистанційно розміновувати територію / колаж: Гларвед, фото: скріншот росЗМІ

Ворожа армія почала застосовувати дрони з цілю розмінувати території України. Про це повідомив відомий український волонтер Сергій Стерненко.

За словами Стерненка, ворог не тільки навчився, а й публічно показав, як застосовує FPV дрони для того, щоб виявити і знешкодити міни. Робить він це за допомогою тортилової шашки із запальною трубкою, яку сапер Дистанційно опускає прямо на міну.

Окупанти навчилися Дистанційно розміновувати територію
Окупанти навчилися Дистанційно розміновувати територію / колаж: Гларвед, фото: скріншот росЗМІ

На кадрах, які опублікував Стерненко видно, як окупанти проводять дистанційне розмінування та виявлення вибухонебезпечних предметів.

відео дня

У свою чергу Міноборони РФ повідомило, що цю тактику почали застосовувати підрозділи "Південного" угруповання військ. Там повідомляють:

"Найчастіше противник виставляє цілі "шлагбауми" з мін, унеможливлюючи пересування техніки дорогами у "звільнених" населених пунктах. Для виявлення та знищення таких "сюрпризів" наші бійці застосовують безпілотні літальні апарати. Такий спосіб розмінування набуває ще більшої актуальності, якщо враховувати, що деякі сучасні міни натівського зразка встановлюються на сейсмічні та лазерні датчики: сапер не може підійти до таких мін".

Міноборони РФ
Міноборони РФ / скріншот

До того ж МО РФ відзначили, що після опущення шашки на міну, дрон зі швидкістю 100 км/год залишає небезпечне місце і встигає зафіксувати підрив з боку. Також подібну техніку використовують для того, щоб знешкодити підхід до опорних пунктів українських військ.

"Висока швидкість і маневреність цих літальних апаратів також дозволяють застосовувати їх для розмінування підходів до опорних пунктів ЗСУ, - зазначають у Міністерстві оборони РФ.

Нагадаємо, рекордні втрати армії російських окупантів у листопаді нинішнього року викликані наступом на Авдіївку. Таку заяву було опубліковано на офіційній сторінці Міноборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Також, російський диктатор Володимир Путін посилює вторгнення окупантів в Україну. Зараз він відправляє на фронт більше російських окупантів, ніж будь-коли раніше з тих пір, як почалося повномасштабне вторгнення.

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війна в Україні мінування Міноборони РФ
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