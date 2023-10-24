Військовий експерт розповів про важливу мету ЗСУ на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку перед Силами оборони стоять певні виклики, а саме інженерно-фортифікаційне обладнання.

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Жданов пояснив задачу ЗСУ на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Окрема президентська бригада

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що ЗСУ мали частковий успіх на Південь від Роботиного. Зараз бої біля Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Експерт заявив, що головна мета ЗСУ на Запорізькому напрямку - зруйнувати "лінію Суровікіна" та завдати уражень окупантам, щоб мати можливість перейти до наступу, передає 24 канал.

"Тому кожні 100 метрів дуже важливі. Це дає змогу долати лінії оборони на цьому величезному рубежі і сприяє подальшому просуванню наших військ. Надзвичайно важлива кожна перемога наших Сил оборони", - наголосив військовий експерт. відео дня

Жданов зазначив, що на Запорізькому напрямку перед Силами оборони стоять певні виклики. Мовиться про інженерно-фортифікаційне обладнання самої лінії оборони росіян, наявність особового складу та техніки.

"Коли в окопі з'являється військовослужбовець зі зброєю, це вже стає позицією. На жаль, сьогодні російські війська мають можливості наповнювати окопи своїми вояками. Позиції складаються у лінію оборони. Тому значення наших можливостей у плані вогневого ураження ворога величезні", - пояснив він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що українські військові просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі. ЗСУ в рамках контрнаступальної операції продовжують планомірно вибивати окупантів країни-агресора Росії з українських територій.

ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі. 810-та бригада російських морпіхів була "повністю розбита" на півдні України, її залишки відійшли, а на фронті їх замінили російські десантні частини.

Військовий експерт розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі. Селезньов повідомив і про успіхи ЗСУ - вони не лише займають рубежі та позиції, але й надійно там закріплюються.

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