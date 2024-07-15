На Одещині застрелили дезертира: військові втекли з частини і йшли в Молдову

Для збереження свого життя прикордонник змушений був застосувати зброю, розповіли в ДПСУ.

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У ДБР розповіли про стрілянину на кордоні / t.me/DBRgovua

В Одеській області ввечері 14 липня під час охорони державного кордону було скоєно напад на прикордонний наряд, один із правопорушників загинув.

"Учора ввечері прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому, окрім водія, перебували 4 особи. Двоє людей вдалися до втечі в різні напрямки, а згодом один із цих двох під час його пошуку вчинив напад на військовослужбовця", - повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що для збереження свого життя прикордонник змушений був застосувати зброю, зробив попереджувальні постріли і в напрямку нападника.

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"Викликаними на місце лікарями швидкої допомоги зафіксовано смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця. Інформація, яка почала поширюватися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін утікачу, не відповідає дійсності", - сказав полковник.

Також Демченко додав, що військовослужбовці не затримувалися.

"Зазначимо, що загалом по всій протяжності державного кордону, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонні наряди порушниками, унаслідок яких військовослужбовці змушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров'я", - наголосив речник.

Що кажуть у ДБР

Як уточнили в Державному бюро розслідувань, розслідуються обставини смерті військовослужбовця на Одещині під час спроби нелегального перетину кордону, відкрито кримінальну справу.

Зазначається, що за оперативними даними, 14 липня 2024 року в Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Республіки Молдова. Для того щоб під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

"Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх і затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись сховатися. У відповідь той застосував табельну зброю і застрелив нападника. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події", - додали в ДБР.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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