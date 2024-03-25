Війська РФ просуваються до околиць Часового Яру: в ISW оцінили загрозу оточення міста

Російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку.

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Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 31 окрема механызована бригада, скріншот: deepstatemap

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська наближаються до околиць Часового Яру Донецької області, але навряд чи загрожують місту оточенням або захопленням найближчими місяцями.

ISW оцінює, що війська РФ просунулися в межах 1,5 кілометрів від Часового Яру. Міністерство оборони Росії заявило 23 березня, що російські війська захопили Іванівське (на заході від Бахмута та безпосередньо на сході від Часового Яру), хоча ISW не отримало підтвердження захоплення російськими військами Іванівського.

Військові аналітики зазначають, що російські війська в листопаді 2023 року розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку з метою зайняти звільнені Україною території під час контрнаступу влітку 2023 року, проте за останні чотири місяці досягли лише незначних тактичних успіхів на заході від Бахмута.

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"Російські тактичні успіхи на сході від Часового Яру не створюють умов для оточення населеного пункту, і російським військам, ймовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати оточення чи захоплення населеного пункту", - вказано у звіті.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр. Окупанти використовують хімічну зброю, щоб викурити українські піхотні підрозділи з укриттів, розповів командир батальйону 92-ї ОШБр. Проте протягом останніх двох тижнів не мають успіху.

На передовій ворог притих та готується до великого наступу. Противник з періодичністю раз на 2 години запускає FPV-дрони по наших логістичних шляхах, де українські військові виїжджають на позиції. Однак, зараз росіяни знизили свою активність.

Танкісти ЗСУ майстерно відбили ворожий штурм на фронті. Бійці Збройних сил України відбили ворожу атаку з використанням бронетехніки. Екіпаж танка ЗСУ знищив три ворожі бронемашини буквально за 15 хвилин бою.

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