"Навесні буде активний наступ": ЗСУ атакують на Мелітопольському напрямку - генерал

Російські окупанти намагаються перешкодити українським військовим і розтягують сили на фронті.

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Українські військові наступають на Мелітопольському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Главред

Українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку. ЗСУ можуть вдарити по флангах росіян у Запорізькій області. Про це під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

Взяти ворога в "кільце" вийде також після висадки десанту на Запоріжжі і в Херсонській області з двох сторін. Російський диктатор Володимир Путін розуміє це і намагається розтягнути сили. Він хоче відвернути увагу підготовкою до "наступу" на Харків. Однак почати стратегічні наступальні операції в якомусь певному регіоні у РФ можливості немає.

"Йому ніде зняти війська, адже він забрав їх вже навіть з Калінінграда, з Ленінградського військового округу. Більш того, йому зараз потрібно формувати новий округ поблизу Фінляндії, а це 1300 км. Це означає, що потрібні і війська, і жива сила, і техніка, і озброєння, і боєприпаси. Зрозуміло, що розтягнутися Путін не може, але певна міць ще є, тому він намагається захопити хоча б окремі території. Це сьогодні завдання номер один", - каже Маломуж. відео дня

Генерал додав, що Путін намагається наступати на Куп'янськ і Авдіївку, щоб створити там плацдарм для "захоплення всієї Донецької області". Також ворог кидає багато своїх сил на Мар'їнку.

"Втім, до кінця 2024 року Путін збирається накопичити більше ресурсів. Зокрема, мобілізувати різними способами до 600 тисяч осіб і більше, а далі підготувати нові удари на базі російського ВПК і поставок з Ірану і Північної Кореї ракет, боєприпасів і деяких видів озброєння. Але це більш далека перспектива. Для цього потрібно 6-9 місяців", - додав Маломуж.

Українські військові знищують величезну кількість окупантів. Лише протягом місяця ворог втрачає до 60 тисяч солдатів. Ці втрати РФ не може швидко компенсувати. Головним завданням України є зробити все, щоб не дати ворогу накопичити сили і резерви.

"Ми повинні знищувати резерви, щоб Росія не могла їх задіяти масово. А навесні і влітку, думаю, ми побачимо проведення активних наступальних операцій в різних секторах фронту", - підсумував генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області. За словами представника ГУР, окупанти прагнутимуть повністю окупувати Донбас і утримати інші захоплені райони на сході і півдні країни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до нового наступу. Як припускають фахівці, наступ може бути в період з 12 січня по 2 лютого. Втім, окупанти не досягнуть значного просування.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, вважають журналісти Financial Times. Україна може перейти до "активної оборони", щоб наступати вже в 2025 році.

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