УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

Ангеліна Підвисоцька
19 січня 2024, 17:06
Міноборони України нагрянуло з раптовою перевіркою і після побаченого думає розірвати контракт з постачальником.
зіпсована їжа для ЗСУ
На складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі для військових / Колаж: Главред, фото: Міноборони України

Українські військові почали скаржитися на якість харчування. Після цього представники Міноборони влаштували раптову перевірку продуктових складів для ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони України.

Йдеться про склади військових частин на сході країни. Виявилося, що продукти привозили несвоєчасно, а їх якість не відповідає нормам. Через це в деяких областях продуктів виявилося недостатньо.

Під час перевірки Міноборони виявило цікаву деталь. Виявилося, що компанія-постачальник перемогла в 10 лотах на харчування. Однак вона не може виконати всі зобов'язання з постачання продуктів.

відео дня

"Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла в 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з поставками", - говорить заступник міністра оборони.

Тепер у Міноборони розглядають можливість замінити постачальника. Також за всіма порушеннями будуть складені відповідні акти, а за недотримання умов договору будуть виставлені штрафні санкції.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору і перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання - безперервним", - говорить Віталій Половенко.

Крім того, за зіпсовані і неякісні продукти харчування, компанія також повинна відшкодувати кошти.

Корупційний скандал родини Гринкевич

Нагадаємо, за даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку для ЗСУ становить 1,2 мільярда гривень.

В наслідок, майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного правоохоронними органами в масштабному розкраданні грошей на потреби військових, було заарештовано.

Пізніше навіть дружину Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки". Дружина корупціонера була професором на кафедрі маркетингу і логістики.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Міноборони України
Реклама

Головне за день

Війна в Україні може тривати від 2 до 5 років: CNN розкрило прогнози США

Війна в Україні може тривати від 2 до 5 років: CNN розкрило прогнози США

18:26 Україна
Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

17:06 Україна
Країни Балтії готуються відбити напад Росії: зведуть лінії оборони з бункерами

Країни Балтії готуються відбити напад Росії: зведуть лінії оборони з бункерами

16:28 Світ
Всі головні новини

Останні новини

18:32

"Путін хоче стерти Україну": РФ перед виборами посилить агресію - речник ЄС

18:26

Війна в Україні може тривати від 2 до 5 років: CNN розкрило прогнози США

18:09

Замінять вітаміни: які продукти дуже корисні для вагітнихВідео

18:07

Що буде, якщо не міняти білизну кожен день: відповідь лікаря змусить задуматися

17:59

На це здатні одиниці: лише справжній детектив зможе знайти цуценя за 13 секунд

Росія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал МаломужРосія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал Маломуж
17:49

Німеччина не надає Україні ракети Taurus: у Шольца назвали три причини

17:24

Росіяни змінили тактику в Авдіївці: Штупун розкрив цілі ворога та новий метод атак

17:23

Не можна допустити поновлення на посадах чиновників з громадянством РФ - експерт

17:06

Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

Реклама
17:03

Трамп закликав не укладати угоду про кордон, від якої залежить допомога Україні

16:55

Секрет розкритий: для чого потрібні маленькі чорні крапки на лобовому склі

16:33

На фронті склалася патова ситуація: полковник сказав, що потрібно для перелому

16:29

РФ повернулась до початкової стратегії: росіяни хочуть захопити дві області

16:28

Країни Балтії готуються відбити напад Росії: зведуть лінії оборони з бункерами

16:18

Це робить вас старшими на 10 років: перукар назвала 3 помилки під час стрижки

16:05

"Хороший гуркіт" : у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ

15:51

РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових: Наєв розкрив ризики

15:43

Путін через 5-8 років може напасти на НАТО - Міноборони Німеччини

15:25

Накриє низка невдач: що не можна робити 20 січня

15:12

Лише найуважніші знайдуть подарунок за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

Реклама
14:58

Зрадниця Анна Asti втекла з Росії

14:45

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях: у FT дізналися деталі

14:39

Дуже потрібно у військах: у Міноборони назвали, чим терміново треба посилити ЗСУ

14:30

Ось чому насправді собаки їдять траву: лікар розкрив секрет поведінки псівВідео

14:23

Ви дуже здивуєтеся: трюк з котячим наповнювачем запобігає запотіванню скла в авто

14:23

Плани Путіна можуть провалитися: Маломуж назвав 2 сценарії подальшого перебігу війниВідео

13:49

Чи дійсно сода допомагає при печії: відповідь експерта вас здивуєВідео

13:37

Масовані удари РФ по Україні: Жданов розкрив нову тактику росіян

13:29

Мрію не вмирати: Єфросиніна розповіла про свою проблему з алкоголем

13:11

Будуть снігопади і похолодання до -15: погода у вихідні принесе "сюрпризи"

12:51

Новий наступ РФ на Київ: Маломуж розкрив, чи можливий прорив із БілорусіВідео

12:41

Іржа відпаде за хвилини: жінка показала, як швидко відреставрувати старі меблі

12:27

Засідка в Брянській області: бійці РДК "покришили" росіян і захопили техніку РФ

12:03

Не відходячи від прилавка: 6 простих способів, як вибрати якісну ковбасуВідео

11:55

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією

11:36

Ще один А-50 випробовує долю: окупанти знайшли заміну збитому літаку

11:31

РФ націлилася на два великих міста: стягнула десятки тисяч солдатів для штурму

11:17

Загадкова оптична ілюзія: знайдіть обличчя трьох жінок за 9 секунд

10:58

Китайський гороскоп на 19 січня 2024: Козі - терпіння, Кабану - впевненість на роботі

10:55

Росіяни заявили про "захоплення" Веселого: в ISW оцінили просування РФ

Реклама
10:48

Ви навіть не підозрювали: ось, що означає таємна стрілка на панелі приладів авто

10:48

"Це маячня": Гетманцев пояснив, чи будуть запроваджувати податок на перекази у 18%

10:41

Церковне свято 20 січня: не підбирайте нічого на вулиці

10:21

Росіяни "люблять вбивати" : у Зеленського попередили про ризики нової війни в Європі

10:16

Стало відомо, хто вестиме Нацвідбір Євробачення-2024

09:59

"Росіяни скрізь тиснуть": ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку

09:50

У РФ запустили виробництво аналога Shahed: в ISW розповіли про нову тактику обстрілів

09:41

Окупанти принишкли, а ЗСУ просуваються вперед: яка ситуація на Херсонщині

09:06

Удари по нафтобазі та пороховому заводу у РФ: що відомо про спецоперацію ГУРВідео

09:00

Чого хоче Путін: президент Латвії розповів про одержимість російського диктатора

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
Церковні свята 2024Календар 2023З днем народження подруги
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти