Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

Міноборони України нагрянуло з раптовою перевіркою і після побаченого думає розірвати контракт з постачальником.

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На складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі для військових / Колаж: Главред, фото: Міноборони України

Українські військові почали скаржитися на якість харчування. Після цього представники Міноборони влаштували раптову перевірку продуктових складів для ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони України.

Йдеться про склади військових частин на сході країни. Виявилося, що продукти привозили несвоєчасно, а їх якість не відповідає нормам. Через це в деяких областях продуктів виявилося недостатньо.

Під час перевірки Міноборони виявило цікаву деталь. Виявилося, що компанія-постачальник перемогла в 10 лотах на харчування. Однак вона не може виконати всі зобов'язання з постачання продуктів.

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"Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла в 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з поставками", - говорить заступник міністра оборони.

Тепер у Міноборони розглядають можливість замінити постачальника. Також за всіма порушеннями будуть складені відповідні акти, а за недотримання умов договору будуть виставлені штрафні санкції.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору і перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання - безперервним", - говорить Віталій Половенко.

Крім того, за зіпсовані і неякісні продукти харчування, компанія також повинна відшкодувати кошти.

Корупційний скандал родини Гринкевич

Нагадаємо, за даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку для ЗСУ становить 1,2 мільярда гривень.

В наслідок, майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, підозрюваного правоохоронними органами в масштабному розкраданні грошей на потреби військових, було заарештовано.

Пізніше навіть дружину Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки". Дружина корупціонера була професором на кафедрі маркетингу і логістики.

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