У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях: у FT дізналися деталі

Російські окупанти можуть спробувати захопити Харків і навіть Київ - Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю Україну і підкорити народ, пишуть журналісти.

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Росія влітку може піти в масштабний наступ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Агресор Росія виношує "плани" щодо нового наступ на Україну, який може бути реалізований вже влітку. Мета Москви - повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Можливо, Кремль спробує захопити Харків і навіть Київ. Українська армія, ймовірно, змінить стратегію і перейде до "активної оборони", щоб перейти у контрнаступ в 2025 році.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що влітку російські окупанти можуть піти в новий наступ, щоб повністю захопити чотири регіони – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Автори матеріалу не виключають, що загарбники можуть спробувати взяти Харків і навіть Київ, оскільки, згідно з оцінками американської розвідки, Путін, як і раніше. ставить перед собою "завдання" окупації України і підкорення українського народу.

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На їхню думку, росіяни продовжують наступальні дії на сході – навколо Авдіївки, в напрямку Лиману Донецької області та біля Куп'янська Харківської області – з прицілом на досягнення більш глобальних "цілей", про які було написано вище.

Росія посилила виробництво і отримує підтримку від КНДР

Також наголошується, що в останні місяці підтримка Росії посилилася завдяки постачанням артилерійських снарядів і ракет з Північної Кореї і збільшенню власного виробництва зброї і боєприпасів. Тому окупанти опинилися в кращій позиції, ніж після ослаблення в 2023 році, коли була битва за Бахмут.

Україна може перейти до "активної оборони"

Крім того, в статті акцентується увага на тому, що Україна після того, як їй не вдалося добитися значного просування під час контрнаступу, може змінити тактику і перейти до "активної оборони".

Стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць ворога в сукупності з далекобійними ударами із повітря. Так ЗСУ наростять сили, щоб підготуватися до контрнаступу в 2025 році.

"Стратегічну оборону" України підтримують союзники

У публікації написано, що нову стратегію підтримують союзники України. Наприклад, Міноборони Естонії оприлюднило звіт, в якому ЗСУ рекомендують перейти до "стратегічної оборони", щоб дати країні і союзникам час для створення промислової бази і підготовки резервів для відновлення контрнаступу в 2025 році.

Аналогічної точки зору дотримуються і у США. У Вашингтоні вважають, що Силам оборони слід перейти до стратегії утримання територій з пошуком слабких місць в російській "обороні", щоб використовувати їх, коли буде така можливість.

Війна Росії проти України

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, цього року росіяни спробують повністю захопити Донецьку та Луганську області та утримати окуповані райони Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Росія готується до нового наступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти в період між 12 січня і 2 лютого можуть провести наступальні операції. Втім, навряд чи росіяни зможуть досягти проривів.

Росія з Білорусі може атакувати три області, вважає майор запасу Олексій Гетьман. На думку військового експерта, можливий сценарій атаки на Сумську, Чернігівську та Київську області. Окупанти здатні посилити своє угруповання на північному напрямку.

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