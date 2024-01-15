Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

Росія не прагне до реальних перемовин з Україною, завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Окупанти Росії спробують утримати захоплені території на півдні - Скібіцький / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія не прагне до реальних перемовин з Україною, глава Кремля Володимир Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю країну. Умови Москви для Києва неприйнятні - ЗСУ мають намір звільнити свої території. У 2024 році війська РФ спробують вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також утримати захоплені райони у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що реальні наміри Росії не змінилися. Москва прагне до фейкових перемовин, щоб отримати час на відновлення своїх військ і продовжити військову агресію проти України.

"Наміри Путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови Росії не прийнятні нашій державі.

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Але насправді така риторика Москви здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес. Але що говорить Росія про наші окуповані території? Наступне – будь-які переговори дають час Росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію. І це ми бачимо ще з 2014 року – нічого тут не змінилося. Наша стратегічна ціль одна – ми повинні звільнити всі наші окуповані території", - вважає Скібіцький.

За його словами, цього року окупанти намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також утримати захоплені території у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

"Мабуть, будемо відштовхуватися від того, які стратегічні цілі ставить для себе Російська федерація. Те, що вони намагалися зробити і досягти від початку так званої "спеціальної військової операції", не досягнуто. Відповідно, одна зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Війна Росії проти України

ЗСУ збили літак-розвідник А-50 і підбили реактивний бомбардувальник Іл-22 ВКС РФ над Азовським морем у неділю, 14 січня. У Силах оборони України офіційно поки що не підтвердили інформацію, проте командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на удар по російських літаках.

Росія готується до нового наступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупантам, які можуть запустити нові атаки в районі Авдіївки і на лівому березі Дніпра в Херсонській області, не вдасться досягти проривів.

Росія з Білорусі може атакувати три області - Сумську, Київську та Чернігівську, вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, такий сценарій припустимий, а окупанти можуть посилити своє угруповання на північному напрямку.

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