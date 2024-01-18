"Наміри ворога відомі": генерал - про ускладнення ситуації на Харківщині

Російські окупанти хочуть відтягнути українські сили на цей напрямок.

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Росіяни хочуть відтягнути українські сили на Харківщину / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Главред

Російські окупанти намагаються промацати позиції українських військових в Харківській області, щоб потім почати наступ. Таким чином ворог хоче відтягнути українські війська на цей напрямок. Про це під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

Водночас окупанти продовжуватимуть бити ракетами та дронами по домівках мирних українців.

"Ворог на даний момент намагається виконати два завдання: з одного боку, продемонструвати, що він буде наступати, але це буде відволікаючий маневр (при цьому він завдає ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі, щоб залякувати українців), а з іншого – ворог так промацує наші позиції і відтягує наші війська на цей напрямок", - говорить Маломуж. відео дня

Він додав, що РФ лише імітує створення плацдарму для можливих наступів.

"Ми маємо інформацію щодо намірів ворога, а тому ніякі провокації на цьому напрямку не матимуть успіху", - додав генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків

Журналісти видання The Telegraph 4 січня випустили матеріал, в якому йшлося про те, що окупанти Росії готуються до наступу в районі Куп'янська. На думку британціі, загарбники будуть атакувати 15 січня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи загрозу наступу на Харків, закликали не піддаватися панічним настроям. Розвідці відомо, що відбувається на кордоні, військові готові до будь-яких сценаріїв.

Війська Росії штурмують Куп'янський напрямок ще з жовтня, зауважив представник ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, попри щоденні атаки, ворогові не вдалося досягти успіху.

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