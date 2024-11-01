Чи повернуться відключення світла наступного тижня: Укренерго зробило заяву

Енергоспоживання наступного тижня зросте через похолодання, зазначили в компанії.

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Чи вимикатимуть світла в Україні з понеділка / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне із заяви:

Нараз немає підстав для запроваджень зрафіків відключення світла

Через похолодання споживання електроенергії в Україні зросте

Укренерго робить усе можливе, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання

В Україні наразі немає підстав для повернення графіків відключення електроенергії для населення. Проте зниження температури дійсно призведе до зростання споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними Укренерго, на початку наступного тижня прогнозується похолодання, що дійсно збільшить навантаження на енергосистему. Однак, як зазначили у компанії, лише "Укренерго" може точно визначити, чи знадобляться відключення для балансування енергосистеми.

"Чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - зазначили в компанії.

Укренерго співпрацює з Міністерством енергетики, обласними адміністраціями та енергокомпаніями, щоб уникнути необхідності обмежень. Громадян закликали довіряти лише офіційним джерелам, а фахівців галузі — утриматись від коментарів, які не входять до їхньої компетенції.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, представник "Центренерго" Володимир Величко заявив, що зниження температури в Україні може спричинити збільшення споживання електроенергії. В разі, якщо баланс енергосистеми не вдасться зберегти, графіки відключень електроенергії повернуться.

Однак "Центренерго" спростувало цю заяву, зазначивши, що це лише особиста думка Величка, а рішення про відключення приймає виключно "Укренерго".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко стверджує, що без обстрілів і при температурі до 0°C світло в Україні відключати не будуть. При -5°C можливі короткі відключення на 2-4 години, а при тривалих морозах можуть тривати до 8 годин.

Як повідомляв Главред, Україна може зіткнутися з відключеннями світла через зростання споживання електроенергії, коли люди почнуть користуватися обігрівачами. За словами експерта Юрія Корольчука, це може призвести до обмежень, хоча й не тривалих.

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