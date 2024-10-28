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У двох областях України ввели аварійні відключення світла - Укренерго

Руслана Заклінська
28 жовтня 2024, 10:00оновлено 28 жовтня, 10:42
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Обмеження електроенергії охопили 11 районів двох областей України.
У двох областях України ввели аварійні відключення світла - Укренерго
У кількох областях аварійні відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ атакувала енергооб'єкти в України
  • В Полтавській та Сумській областях запровадили графіки відключень електроенергії
  • Відключення охопили 9 районів Полтавщини та 2 райони Сумщини

У понеділок, 28 жовтня, на території Полтавської та Сумської області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Росіяни "Шахедами" атакували енергетичні об'єкти України. Про це повідомило Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

Відповідно до розпорядження "Укренерго", обмеження ввели для окремих громад Полтавської області, зокрема Лубенського та Миргородського районів. Графік застосовується на території дев'яти колишніх районів області:

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  • Миргородський;
  • Лубенський;
  • Лохвицький;
  • Гадяцький;
  • Гребінківський;
  • Хорольський;
  • Оржицький;
  • Чорнухинський;
  • Пирятинський.

Обсяг розвантаження електроенергії – 25 МВт.

За вказівкою "Укренерго", на Сумщині споживачів відключили о 09:06. Обмеження електроенергії діють на території Конотопського (5 черга) та Роменського району (1,2 черги). У Сумській області знеструмлено понад 16 тисяч споживачів.

Раніше у Сумській ОВА повідомили, що 28 жовтня РФ завдала удару безпілотниками по енергетичних об'єктах Конотопського району. У регіоні ППО збила шість дронів.

У двох областях України ввели аварійні відключення світла - Укренерго
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, російські безпілотники атакували Сумщину і пошкодили енергооб'єкт у Роменському районі. Обласний центр залишився без світла.

Також Росія готує масований ракетний удар по Україні, повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він зазначив, що ворог має намір продовжити атаки на енергетичну інфраструктуру, аби залишити українців без світла і тепла взимку.

Як повідомляв Главред, Україна може бути близькою до відключень електрики. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що з настанням холодів українці почнуть активно вмикати електричні обігрівачі.

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свет Сумська область Полтавська область Укренерго відключення світла електроенергія
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