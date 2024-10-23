Україна близька до відключень світла: названо головну причину

В різних регіонах України ситуація з відключеннями буде відрізнятись.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-blizka-k-otklyucheniyam-sveta-nazvana-glavnaya-prichina-10607807.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Україна близька до відключень світла, адже через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у ефірі "Новини Live".

"Наскільки ми близькі до відключень? Близькі. От фактично ще два тижні, я думаю, і можна говорити про те, що в цілому по Україні буде зростати споживання електроенергії", – повідомив експерт.

За його словами, оскільки опалювальний сезон розпочнеться пізніше, то з настанням холодів українці почнуть користуватися електричними обігрівачами.

відео дня

"Опалювальний сезон – ми почули таке певне виправдання з боку влади в Києві, що ми будемо економити газ, тому пізніше включимо опалення. Навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі, і тоді можуть бути обмеження. Не такі значні, не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин. Але доки не почнуться морози – десь вночі до -10, а вдень -5 – тоді ми не побачимо тих 12 годин", – пояснив Корольчук.

Він також додав, що "в різних регіонах буде по-різному".

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

Крім того, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред