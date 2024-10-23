Україна близька до відключень світла: названо головну причину

Україна близька до відключень світла, адже через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у ефірі "Новини Live".
"Наскільки ми близькі до відключень? Близькі. От фактично ще два тижні, я думаю, і можна говорити про те, що в цілому по Україні буде зростати споживання електроенергії", – повідомив експерт.
За його словами, оскільки опалювальний сезон розпочнеться пізніше, то з настанням холодів українці почнуть користуватися електричними обігрівачами.
"Опалювальний сезон – ми почули таке певне виправдання з боку влади в Києві, що ми будемо економити газ, тому пізніше включимо опалення. Навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі, і тоді можуть бути обмеження. Не такі значні, не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин. Але доки не почнуться морози – десь вночі до -10, а вдень -5 – тоді ми не побачимо тих 12 годин", – пояснив Корольчук.
Він також додав, що "в різних регіонах буде по-різному".
Хто такий Юрій Корольчук
Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.
З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".
З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.
Крім того, керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій.
Читайте також:
- "Світла може не бути по 18 годин": експерт описав плачевний сценарій на зиму
- Підвищення цін на електроенергію: чи буде коштувати світло по 7 грн/кв - Yasno
- Відключення світла взимку: в "Енергоатомі" дали прогноз
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред