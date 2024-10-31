Коли українцям чекати відключень світла: експерт поділився прогнозом

Експерт припускає, що відключення електроенергії можуть тривати до 8 годин.

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При температурі нижче нуля можливі відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

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За яких умов вимикатимуть світло

Наскільки тривалими будуть відключення

Україна готується до масованих ударів РФ із початком осінньо-зимового періоду, внаслідок атак можливі відключення електроенергії. Про це розповідає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в етері "Громадського радіо".

Експерт припускає, що при температурі до нуля градусів відключення світла українцям не загрожує.

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"Але цей прогноз стосується перебігу подій без обстрілів енергосистеми. Якщо все працюватиме — українці матимуть доступ до електроенергії. Так, з урахуванням імпорту. Так, це буде складно, але все буде", — каже експерт.

При температурі від 0 до -5 градусів — ситуація буде хитка. Під час цього періоду можливі короткотермінові відключення. Вони можуть тривати від 2 до 4 годин максимум.

"Якщо ж температура повітря опуститься нижче і настануть морози, які триватимуть два-три тижні — тоді можуть відбуватися відключення і до 8 годин.", - підкреслює Харченко.

Експерт додає, що в одному із метеорологічних прогнозів на зиму зазначається, що такий період морозів можливий у січні та на початку лютого.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Відключення світла в Україні - останні новини

Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як раніше писав Главред, в неділю, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

Наступного дня на території Полтавської та Сумської області введено графіки аварійних відключень електроенергії, адже росіяни "Шахедами" атакували енергетичні об'єкти України. Відповідно до розпорядження "Укренерго", обмеження ввели для окремих громад Полтавської області, зокрема Лубенського та Миргородського районів.

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