Чи будуть відключенн електроенергії наступного тижня: що кажуть у Центренерго

Добова середня температура в жовтні знизилася, зростання споживання електроенергії вже фіксується, вважає Володимир Величко.

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Графіки відключення світла можуть бути введені через похолодання - член наглядової Ради Центренерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

В Україні зростає споживання електроенергії

У разі дефіциту електроенергії можливі графіки відключень

Центренерго спростувало заяву Величка

З наступного тижня в Україні можуть запровадити погодинні графіки відключення електроенергії. Причиною тому є відчутне зниження температури повітря. У жовтні вже зафіксовано зростання споживання електроенергії. Такою думкою поділився представник наглядової ради Центренерго Володимир Величко, але у самій компанії заяву спростували.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Величко розповів, що графіки вимкнення світла впровадять у тому разі, якщо Укренерго не вдасться добитися балансу енергосистеми в умовах похолодання.

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"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи - такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використовувати власні ресурси. У разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", - пояснив ситуацію Величко.

За його словами, у жовтні, після зниження добової середньої температури, спостерігається відчутне зростання споживання електроенергії. Пік споживання тепер не о 20:00, а о 19:10.

Центренерго спростувало заяву Величка

Натомість у Центренерго спростували інформацію і підкреслили, що заява Величка – його особиста точка зору. Впровадження графіків відключення світла – компетенція Укренерго. Наразі ситуація в енергосистемі залишається стабільною.

Що кажуть у Центренерго

Заява Величка - його особиста точка зору і не відображає позиції Центренерго, повідомили в компанії. Питання визначення графіків аварійних відключень електроенергії є виключною прерогативою Укренерго.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євген Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго". Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії!" - наголосили в Центренерго.

Що відомо про черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Електроенергія може подорожчати?

Також Володимир Величко акцентував увагу на тому, що зниження температури призведе до підвищення споживання електроенергії і в країнах Європи. Цей фактор, а також зменшення частки поновлюваних джерел енергії, призведе до зростання цін на електрику.

Ситуація вплине на комерційний експорт електроенергії.

Відключення світла в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями у Полтавській і Сумській областях запроваджувалися аварійні відключення електроенергії після атаки російських шахедів на об'єкти енергетики. Обмеження запускали в деяких районах регіонів.

Україна наближається до відключень світла, оскільки очікується похолодання, говорив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Якщо опалення увімкнуть пізніше, українці будуть змушені користуватися електричними обігрівачами, що збільшить споживання електроенергії.

Якщо морози будуть протягом 2-3 тижнів, відключення світла триватимуть до 8 годин, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Проблем з електроенергією не очікується за температури до нуля градусів.

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