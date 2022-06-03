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Повернулися в СРСР: в окупованому Бердянську люди залишилися без грошей та міняють речі на їжу

3 червня 2022, 14:19

З Бердянська виїхали щонайменше 40 тисяч осіб. Багато хто залишився, щоби не втратити нажите майно, адже в порожні будинки окупанти заселяють своїх.

Бердянськ
Бердянськ перебуває в окупації вже три місяці / Фото УНІАН, Запорізька ОВА

Захоплений Росією Бердянськ всього за три місяці окупації відкотився до часів СРСР. Місцеві жителі залишилися без грошей, без зв'язку, газу, питної води, продукти подорожчали до захмарних висот, а путінські солдати збирають з місцевих данину.

З міста виїхали щонайменше 40 тисяч осіб зі 113 тисяч, які там жили. Багато хто залишився, щоби не втратити нажите майно, адже в порожні будинки окупанти заселяють своїх. Крім того, виїхати з міста тепер непросто і зовсім недешево, пише Громадське.

"Ми прожили в окупації місяць. Вирішили їхати, коли одного разу на вулиці зрозуміла, що повернулася в Радянський Союз. "Відкат" на 30 років в атмосфері! На радіо пісні лише 1950-60-х років", - розповіла жінка, яка залишила рідне місто, залишивши там два будинки і сімейний бізнес.

Сім'я виїжджала на двох авто. Щоби їх заправити, довелося витратити 10 тисяч гривень. Бензин у місті наприкінці березня коштував 250 грн за літр.

Щоби потрапити у Бердянськ із Запоріжжя, потрібно заплатити від 3 до 5 тисяч гривень, а на таксі – всі 8-10 тисяч. Сама ж 200-кілометрова дорога може затягнутися на три дні: на ній встановлено 20 ворожих блокпостів. Там окупанти не просто оглядають авто, документи і багажники, але змушують повністю розвантажити авто, а чоловіків – роздягнутися, щоби перевірити наявність татуювань.

Місцевий підприємець Віктор, який 8 років тому перебрався до Бердянська з Києва і відкрив гостьовий будинок на 30 осіб, каже, що не поїхав з міста, оскільки має будинок на узбережжі моря та підозрює, що його "відіжмуть", щойно власник поїде.

"До квітня були якісь гроші, у мене завжди було багато запасів продуктів, зокрема і і консервація. Але все закінчується, я прийняв трьох переселенців з Донецької області, доводиться з ними всім ділитися - живі ж люди! (...) Потихеньку продаємо все, що можемо. Продав дещо з речей, мобільний телефон і ноутбук майже за безцінь віддав. Скоро город дасть урожай, але треба хліб, цукор, соняшникова олія, спеції, не кажу вже про каву, чай або сигарети. Чай п'ємо з вишневих і малинових гілочок. А ось з сигаретами - жах", - сказав чоловік.

Які ціни в Бердянську

Ціни в Бердянську повністю вийшли з-під контролю. Розчинна і зернова кава в середньому коштує 1200 гривень за кілограм.

Решта продуктів теж не радує вартістю (перша цифра - до початку вторгнення, друга - в березні, третя - станом на початок червня):

  • соняшникова олія - 60-140-90 грн;
  • цукор – 16-150-40 грн;
  • рис - 32-160-80 грн;
  • гречка - 38-200-100 грн;
  • сигарети - 30-150-60 грн;
  • десяток яєць - 20-100-40 грн.

М'ясо в місті продають дорожче за двісті гривень за кілограм, курятина подорожчала удвічі-утричі, а місцева риба – втричі. Також подорожчали сірники, мило, засоби гігієни, свічки. Багатьох товарів немає в магазинах.

Люди стали міняти речі на продукти, продавати навіть кухонне начиння за безцінь, аби якось вижити.

Решта в місті бюджетники і пенсіонери продовжують отримувати кошти з держбюджету, але зняти з карти готівку коштує 10-15% від суми, а листоноші Укрпошти пенсії вже не приносять.

Саме через брак коштів у людей, як зазначає видання, виникають черги за гуманітаркою від окупантів.

Окупанти вимагають данину з підприємців Бердянська

Путінські солдати віджали в місті хлібзавод, м'ясокомбінат, підприємство з виробництва тротуарної плитки і не тільки. Вони сидять в управлінні СБУ, відділенні поліції, міській раді, Бердянській колонії, райадміністрації (тут базуються працівники ФСБ).

"Обладнання у фермерів в селах, весь транспорт забрали, декому ще й не повернули. У них два варіанти: все забираємо або співпрацюєш з нами", – розповіла місцева жителька.

З тих підприємців, які пішли на співпрацю з окупантами, щомісяця збирають данину озброєні буряти. Гроші беруть лише готівкою.

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У місті також досі немає газопостачання. Ціни на дрова і вугілля захмарні - куб дров коштує 1200 гривень.

Проблеми є також з водопостачанням. Вода лише технічна, оскільки окупанти не дають доставити хімічні реагенти на станцію для очищення води.

Також місто опинилося в повній інформаційній блокаді. Мобільний зв'язок працює нестабільно. Людей змушують купувати карти російського мобільного оператора, але вартість дзвінка з нього на українські номери – 10 грн за хвилину.

Телебачення ж відсутнє ще з початку березня, а домашній інтернет зник близько двох тижнів тому.

"Краще жити під теоретичними прильотами, ніж під стабільною окупацією", – кажуть люди, які не готові терпіти "владу" росіян і виїхали з міста.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни зазначили, що Росія продовжує проводити непослідовні окупаційні заходи на Півдні України, що свідчить як про широкий опір українців, так і про імовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію.

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