Догнала карма: в Мелітополі в авто підірвали дочку "гауляйтера" з чоловіком – фото

У Мелітополі в авто підірвали дочку "гауляйтера" з чоловіком/ "РІА Мелітополь"

У місті Мелітополь на Запоріжжі в підірваному авто Mercedes перебували донька "гауляйтера" Юрія Волжаніна зі своїм чоловіком. Вони обоє отримали поранення.

Машина підірвалася на саморобній міні, яка була закладена у каналізаційний люк. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

Зазначається, що рашисти разом із зрадниками старанно приховують імена жертв.

Вибух стався на шляху, яким Mercedes рухався від ТЦ Квартал, де проживає самопроголошений псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький, колаборантка Галина Данильченко і ще низка інших колаборантів, які наближені до верхівки окупаційної влади.

Видання зазначає, що у пораненій дівчині, яку везли медики на каталці, багато хто впізнав племінницю Євгена Балицького Євгенію Зайцеву. Зазначається, що вона пересувається містом в авто Mercedes і займається питанням роздачі гуманітарки.

У Мелітополі вибухнуло авто Mercedes/ "РІА Мелітополь"

У пораненій дівчині багато хто впізнав племінницю Євгена Балицького Євгенію Зайцеву/ "РІА Мелітополь"

Крім цього, за даними видання, в машині була сімейна пара колаборантів із Мелітопольського району

"Постраждалих двоє. Хлопець 2001 року народження отримав мінно-вибухові травми: відкриті переломи обох кісток гомілки, множинні уламки. А також дівчина 1994 року отримала контузію, осколкові поранення грудної клітки", – йдеться у повідомленні.

За неофіційними даними, постраждала донька Юрія Волжаніна зі своїм чоловіком, пише видання.

Підірване авто/ "РІА Мелітополь"

Машина підірвалася на саморобній міні, яка була закладена у каналізаційний люк/ "РІА Мелітополь"

Нагадаємо, Юрій Волжанін - колишній вихователь місцевого інтернату. Окупанти "призначили" його так званим "головою Терпіннівської громади" у Мелітопольському районі на Запоріжжі.

Вибух авто у Мелітополі

Нагадаємо, 30 травня у тимчасово окупованому російськими військами місті Мелітополь на Запоріжжі о 7:50 ранку прогримів сильний вибух. Після цього з’явилася інформація, що через підрив авто поранення отримала Євгенія Зайцева – дочка покійного Олега Балицькго, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького.

Після підриву авто колаборантка Галина Данильченко, яку окупанти призначили так званим "начальником військово-цивільної адміністрації Мелітополя", вирішила "піти у відставку".

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