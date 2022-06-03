У РФ не знають, що робити із захопленими територіями на Півдні України - ISW

Жителі тимчасово окупованого Півдня чинять опір окупантам / Фото Суспільне

Росія продовжує проводити непослідовні окупаційні заходи на Півдні України, що свідчить як про широкий спротив українців, так і про імовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію.

"Кремль продовжує подавати змішані сигнали про свої плани щодо інтеграції окупованих українських територій, що, ймовірно, вказує на те, що Кремль не визначився з єдиним курсом дій", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 2 червня.

У ISW зазначили, що російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами встановлення постійного громадського контролю на нещодавно окупованих українських територіях.

"Український центр опору повідомив, що російські окупаційні адміністрації "створені [тільки] на папері" і нездатні контролювати місцеве населення, примушувати до використання російського рубля або проводити бюрократичні процеси", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мирні жителі України вітають партизанську діяльність, яка систематично саботує режим російської окупації.

Експерти кажуть, що окупантам на Півдні також заважає контрнаступ ЗСУ, проведений на північному заході Херсонської області. В результаті російські війська відтіснили до східного берега річки Інгулець.

"Імовірно, ЗСУ продовжать порушувати російські наземні шляхи сполучення вздовж траси T2207", - йдетьс у повідомленні ISW.

читайте також"Закрили чоловіка в багажник і відвезли": окупанти масово викрадають людей і вимагають викуп в $10-30 тисячЯк повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка в Миколаївській області. Але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

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