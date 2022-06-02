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Два трупи й троє поранених: окупанти розбилися на краденому джипі під Мелітополем

2 червня 2022, 12:22

Неподалік Мелітополя дорогою на Приазов'я сталася смертельна ДТП. В аварію потрапила група російських військових.

ДТП
У Мелітополі окупанти потрапили у смертельну ДТП / Фото ua.depositphotos.com

В тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі група російських військових розбилася на автомобілі, вкраденому в українців. Два окупанти загинули, ще троє - отримали трави.

Як повідомляє місцеве видання РИА Мелитополь, неподалік міста дорогою на Приазов'я. Окупанти їхали у краденому "джипі" червоного кольору.

"Внаслідок ДТП - два трупи і троє військових РФ у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що постраждалих загарбників відправили в так званий Мелітопольський військовий госпіталь, який окупанти розмістили на базі колишнього дитячого санаторію поруч з медмістечком.

Як повідомляв Главред, коллаборант Тарас Генов, який кілька днів тому збирав "загони Путіна", скаржиться на "гауляйтера" Мелітополя Галину Данильченко. На підприємство до Генова навідалися рашисти. З автоматами в руках вони забрали ключі від підприємства Генова і поїхали.

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