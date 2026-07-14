Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку - хто буде очолювати Кабмін

Рада ухвалила рішення після рішення про необхідність оновлення уряду, узгодженого з президентом.

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Відставка Кабміну - Рада звільнила уряд Свириденко 258 голосами / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Рада 258 голосами відправила Кабмін Свириденко у відставку

Обов'язки прем'єра тимчасово виконуватиме Денис Шмигаль

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада 258 голосами ухвалила відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів. Обов'язки очільника уряду тимчасово знову виконуватиме Денис Шмигаль, повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Рішення ухвалили за лічені дні після того, як прем'єрка повідомила про свій намір залишити посаду. Всього за відставку висловились 258 народних депутатів, тоді як для рішення було достатньо простої більшості.

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Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Що стало причиною відставки

Свириденко пояснила, що рішення про перезавантаження уряду не було одноосібним і виникло після спілкування з головою держави. За її словами, змін насамперед очікують соціальний та освітній напрямки роботи Кабміну.

"Цій заяві передував розмова з президентом України, який чітко позначив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюсь, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську. Тому, є розмова з президентом, є розуміння необхідності перезавантаження уряду, перезавантаження дуже конкретних напрямків і їх посилення", - заявила Свириденко у відповідь на питання про причини відставки.

Підсумки року на посаді

Виступаючи в парламенті, прем'єрка також підбила підсумки свого перебування на посаді. Вона перерахувала зовнішньополітичні результати уряду, а також нагадала про проходження минулої опалювальної зими в умовах масованих російських ударів по енергетиці.

"Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року. Це їм не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики "Зроблено в Україні" допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні, і ми продовжуємо структурні реформи в освіті, в енергетиці, в охороні здоров'я, незважаючи на війну", - наголосила Свириденко.

Серед головних досягнень уряду за час своєї каденції Свириденко назвала рішення про залучення 90 мільярдів євро кредиту від Євросоюзу та відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Відставка уряду - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення уряду. Офіс президента акцентував на необхідності перезапуску Кабміну для реалізації нової стратегії. Президент повідомив, що за кожен пріоритетний напрям відповідатиме окремий чиновник і планується перерозподіл повноважень за ключовими напрямками.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про заплановане засідання фракції для розгляду кадрових питань. Вона написала, що на засіданні відбудеться обговорення кадрових питань та зміни у дипломатичній службі. За повідомленнями ЗМІ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Ольга Стефанишина може залишити дипломатичну службу за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо можливих кандидатів на посаду прем'єра. Банкова веде перемовини про можливі кандидати на прем'єра та подальші кадрові перестановки. За даними джерел, серед претендентів називають Сергія Корецького і обговорюють варіант призначення Юлії Свириденко на представницьку посаду за кордоном.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року була призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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