Путін не провів чистки в ФСБ, попри низку невдач в Україні-Washington Post / https://ua.depositphotos.com/

Попри неодноразові невдачі в Україні, керівництво російської ФСБ залишається на своїх місцях. Про це повідомляє з посиланням на власні джерела американське видання The Washington Post.

Журналісти відзначають, що в ФСБ провели перегрупування і відправили своїх офіцерів на тримісячну ротацію в регіони України, які тимчасово окуповані російськими військами.

Чиновники США та інших країн заявили, що не бачили жодних доказів того, що кремлівський диктатор Володимир Путін навів лад у керівництві російських спецслужб або притягував до відповідальності високопоставлених чиновників. Їх помилкові судження і призвели до дорогих наслідків для Кремля.

Замість цього і керівник ФСБ Олександр Бортніков, і керівник її "українського напрямку" Сергій Бєсєда залишаються на своїх посадах, курируючи безліч аспектів військових дій проти України.

Путін шукає винних

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Путін вже шукає винних у провалі російського вторгнення в Україну. За його словами, цим і пояснюється відправка керівника 5-го управління ФСБ РФ Сергія Бєсєди в слідчий ізолятор.

Також раніше Христо Грозєв зазначив, що Путін навряд чи віддасть наказ про застосування ядерної зброї проти України. Він не впевнений, що рішення буде реалізовано, адже багато офіцерів РФ не підтримують політику Кремля. Крім цього, на думку Грозєва, російський диктатор шантажував ядерним ударом, щоб втягнути у війну НАТО і свою поразку пояснити саме втручанням Альянсу.

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