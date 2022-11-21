"Вдові поспівчувати не вийде": в Україні ліквідували топ-офіцера елітних десантників РФ

В Україні ліквідували топ-офіцера елітних десантників РФ / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії повітряно-десатних військ РФ Сергія Нікуліна.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, росіяни поширили інформацію про ліквідацію начальника зв'язку, заступника начальника штабу дивізії псковських десантників підполковника Сергія Нікуліна два дні тому.

В некролог немає даних обставин і дати ліквідації високопоставленого російського окупанта. Тим не менш, достовірно відомо, що 76 дивізія кілька місяців "героїчно тримала оборону" в Херсонській області України.

"Нехитрими прийомами OSINT вдалося знайти серію сімейних фотографій підполковника Нікуліна. А так же профіль його вдови-Олександри Нікуліної. На жаль вдові "поспівчувати" не вийде, сторінка закрита для публічного доступу. Ще збентежило те, що старший син у "чистокровно" російських Нікуліних з явно вираженими кавказькими рисами обличчя", - зазначив Комахідзе.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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