Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі

На дні обмілілого Каховського водосховища місцеві жителі помітили людські останки.

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Каховське водосховище / Колаж Главред, фото Facebook Денис Казанський

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на місцях, де вже обміліло водосховище, люди знаходять старовинні артефакти і навіть людські останки.

Так, в районі Нікополя виявили стародавні мушкети і каску часів Другої світової війни.

Крім того, на дні обмілілого Каховського водосховища місцеві жителі помітили людські останки.

На відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно кілька черепів, один з них – в шоломі німецького зразка.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів.

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині в Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби в Новій Каховці зафіксували на магнітометрі в Бухаресті.

Дивіться відео про те, як росіяни підірвали Каховську ГЕС:

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