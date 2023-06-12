Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на місцях, де вже обміліло водосховище, люди знаходять старовинні артефакти і навіть людські останки.
Так, в районі Нікополя виявили стародавні мушкети і каску часів Другої світової війни.
Крім того, на дні обмілілого Каховського водосховища місцеві жителі помітили людські останки.
На відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно кілька черепів, один з них – в шоломі німецького зразка.
Підрив Каховської ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів.
Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.
Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині в Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби в Новій Каховці зафіксували на магнітометрі в Бухаресті.
Дивіться відео про те, як росіяни підірвали Каховську ГЕС:
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