УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі

Марія Тупік
12 червня 2023, 21:21 оновлено 12 червня, 21:44
268
На дні обмілілого Каховського водосховища місцеві жителі помітили людські останки.
Каховське водосховище
Каховське водосховище / Колаж Главред, фото Facebook Денис Казанський

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на місцях, де вже обміліло водосховище, люди знаходять старовинні артефакти і навіть людські останки.

Так, в районі Нікополя виявили стародавні мушкети і каску часів Другої світової війни.

Крім того, на дні обмілілого Каховського водосховища місцеві жителі помітили людські останки.

На відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно кілька черепів, один з них – в шоломі німецького зразка.

  • Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі
  • Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі
  • Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі
  • Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі
  • Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речі

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів.

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині в Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби в Новій Каховці зафіксували на магнітометрі в Бухаресті.

Дивіться відео про те, як росіяни підірвали Каховську ГЕС:

Читайте також:

Каховська ГЕС Підрив Каховської ГЕС
Реклама

Головне за день

ЗСУ йдуть вперед: за тиждень звільнили сім населених пунктів - Маляр

ЗСУ йдуть вперед: за тиждень звільнили сім населених пунктів - Маляр

21:56 Україна
"Масштабна катастрофа": біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕС

"Масштабна катастрофа": біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕС

21:52 Україна
Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області: є жертва

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області: є жертва

18:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:56

ЗСУ йдуть вперед: за тиждень звільнили сім населених пунктів - Маляр

21:52

"Масштабна катастрофа": біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕСВідео

21:50

Побиття чоловіка співробітниками ТЦК: потерпілий різко взяв провину на себеВідео

21:25

"Пішла ревіти, сердитись і хворіти": куди зникла Анна КошмалВідео

21:21

Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речіФотоВідео

Без Каховської ГЕС Україна буде без врожаїв, а південь стане пустелею - БалінськийБез Каховської ГЕС Україна буде без врожаїв, а південь стане пустелею - Балінський
20:59

"Все може бути гірше": що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕСВідео

20:49

Пора повернути Москві історичну назву - Кучково!Погляд

20:49

Україна втратила перемогу в "товарняку" з Німеччиною і зіграла внічию 3:3Відео

20:46

Вона балерина, а він – балерун?: мовознавець Авраменко здивував відповіддюВідео

Реклама
20:35

Жінка залишала лимон біля ліжка і розповіла, як це на неї вплинулоВідео

20:33

Камалія засвітилася в ніжних обіймах чоловіка - фанати збентежені

20:20

Еколог пояснив, як вдарить по акваторії Чорного моря підрив Каховської ГЕСВідео

20:05

Чому ми не можемо "поставити запитання" розповів мовознавець АвраменкоВідео

19:20

Радіти рано, ворог в нас не воює мозгами, а м’ясомПогляд

19:06

Чому 13 червня ніколи не можна бігати: прикмети і суворі заборони дняВідео

18:59

Кинув і повернувся з-за кордону: під Запоріжжям загинув воїн ЗСУ з Прикарпаття

18:49

Щастя не буде, скільки не намагайся: 3 найбільш несумісних пари знаків зодіакуВідео

18:33

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області: є жертва

18:26

"Найближчими днями усі все побачать": боєць ЗСУ анонсував "грандіозний" контрнаступВідео

18:12

Чи підскочать до небес ціни на м'ясо та яйця: чи дорожчатимуть продуктиВідео

Реклама
18:09

Favbet передав 5 млн грн UNITED24 та долучився до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС реклама

17:58

Що можна зробити з квітками кульбаби: Неймовірна користь пухнастого рослини

17:45

"Я щаслива": Квіткова розкрила подробиці особистого життя після розлучення

17:17

Марк Фейгін. Російський Тайвань: перезаснування Росії в БєлгородіВідеоблоги

17:03

Україна буде в полоні потужної спеки: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

16:57

Побили до втрати свідомості: у Черкаській обл. співробітники ТЦК накинулися на чоловікаВідео

16:55

Помітний збій: у популярному українському банку не працюють платежі з Mastercard

16:50

Як зробити малосольні огірки за одну годину: простий фокус із пакетомВідео

16:43

Теракт на хімзаводі: окупанти хочуть зупинити "Кримський титан"

16:42

Брудний кримінал: підмосковний замок Пугачової і Галкіна заарештували - ЗМІВідео

16:23

Хитрий чоловік заморозив засіб для миття посуду в пакеті: причина вас здивуєВідео

16:16

"Я слухаю російські пісні кожен день": Анна Трінчер влаштувала скандал і накинулася на АлхімВідео

16:08

Що відбувається з тілом, якщо регулярно пити пивоВідео

16:06

ЗСУ підуть в атаку великими силами: у Лондоні спрогнозували терміни та напрямок

15:58

Сольський домігся від президенти ЄК блокування допомоги польським фермерам в інтересах України

15:55

Догляд за малиною влітку: 4 обов'язкових прийома для шикарного врожаю

15:25

Оптична ілюзія: лише найрозумніші знайдуть всі відмінності на картинках

15:11

Українцям у липні збільшать пенсії: хто зможе отримати додаткову 1000 гривеньВідео

15:00

Найшвидший рецепт варення, який не знайти: підійде для черешні, абрикос і малиниВідео

14:54

Данілов дав смачного ляпаса Медведєву, який розмріявся про прапор РФ у Києві

Реклама
14:43

"Красти - не зовсім гарно": Христина Горняк підколола молоду дружину Остапчука

14:29

Укрзалізниця запустила перші жіночі купе: квиток коштує 678 грнВідео

14:19

"Україна живе і грає": Ребров потужно виступив перед матчем з НімеччиноюВідео

14:18

Що читати за воїна на війні: сильні молитви за захисників на кожен день

13:59

12 дітей померло в утробі: російська телеведуча вразила зізнанням

13:51

У Мережі показали, як загороджувальні загони РФ розстрілюють беззбройних окупантів

13:38

"Ми його знайшли": Тимур Мірошниченко стане багатодітним батьком

13:36

5 незвичайних речей, які існують лише в Японії

13:31

Шон Пенн з'явився на публіці в Грузії зі своєю коханою-українкою

13:09

Надзвичайно складна загадка: мало кому вдасться знайти число 67 за 12 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти