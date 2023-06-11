Критична ситуація: після підриву Каховської ГЕС Чорне море почало опріснюватись

Солоність води неподалік Одеси впала нижче норми майже утричі.

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Через підрив Каховської ГЕС зникає солоність у морі / колаж: Главред, фото: Eugene Vik, ua.depositphotos.com

Внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами Чорне море почало опріснюватись, солоність води поблизу Одеси нижче за норму майже утричі.

Так, 10 червня фахівці відібрли проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу у Facebook.

За результатами лабораторних досліджень у Новій Дофінівці виявлено перевищення завислих речовин в 1,6 раза, заліза загального – у 9 разів. Солоність нижче за норму в 2,7 раза.

На Ланжероні спостерігається перевищення заліза загального в 5,2 раза. Солоність нижче за норму у 2,9 раза.

На 16 станції Великого фонтану виявлене перевищення завислих речовин в 1,1 раза, заліза загального – в 3,4 раза. Солоність нижче за норму у 2,9 раза.

Дивіться відео про те, які наслідки чекають українців і весь світ після підриву Каховської ГЕС:



Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

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Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині у Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті.

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