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"Не мають розуму": росіяни серйозно прорахувалися з підривом Каховської ГЕС - Данілов

Аліна Дембіцька
10 червня 2023, 22:40 оновлено 10 червня, 22:40
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Як зазначив секретар РНБО, за підрахунками російских загарбників, підтоплення мало відбуватися зовсім в інший спосіб, і їх частини не мали б постраждати.
Данилов
Данілов заявив, що росіяни серйозно прорахувалися з підривом Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/dsns_telegram

Російські окупаційні війська не розрахували, що під час підриву дамби Каховської гідроелектростанції вода може затопити їхні позиції. Це призвело до значних втрат загарбників, як у особовому складі, так і в техніці. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Що стосується російських окупантів, вони мають втрати. Справа в тому, що вони не розраховували, що саме в такий спосіб буде відбуватися підтоплення тих територій", - розповів Данілов.

Як зазначив секретар РНБО, за підрахунками російских загарбників, підтоплення мало відбуватися зовсім в інший спосіб, і їх частини не мали б постраждати.

"Але не мають розуму, не розуміють, як воно працює, як впливає на ті чи інші процеси. Не був розрахований цей вибух, і сталося так, що стихія накрила в тому числі і російських окупантів. У них там є і людські жертви, і втрати техніки і багатьох інших речей", - сказав він.

"Те, що вони готувалися - цілком зрозуміло, але вони не очікували, що такі наслідки будуть зокрема і для них. Вони хотіли це зробити, щоб запобігти нашому контрнаступу, вони вважали, що він буде відбуватися саме на Херсонському напрямку", - пояснив Данілов.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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