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"Вагнерівці" повернулись на фронт: Тарнавський розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
23 вересня 2023, 16:12 оновлено 23 вересня, 16:12
На Таврійському напрямку українські військові наразі не спостерігають "вагнерівців", зазначив Тарнавський.
Тарнавский
"Вагнерівці" повернулись на фронт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram Тарнавський

Після смерті ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина найманці продовжують з'являтися на передовій в Україні. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

За його словами, угода, укладена для деескалації кризи, мала відправити Пригожина та його бійців до сусідньої Білорусі, але є повідомлення про передислокацію бійців Вагнера до Херсона.

"За деякими напрямками, я не можу сказати, чи це Херсонська область, чи наш напрямок, чи ще десь, вони спливають. Справа в тому, що їхні значки з’являються тут і там – це було постійно", - наголосив генерал.

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Тарнавський зауважив, що його люди зазвичай повідомляли про присутність "Вагнера" щоразу, коли їхній ворог починав поводитись більш компетентно.

"Ми підозрюємо присутність ПВК "Вагнер", якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання більш нестандартно. Це змушує думати, що це "Вагнер" з’явився", -пояснив він.

Тарнавський додав, що на Таврійському напрямку військові не спостерігають "вагнерівців", а щодо інших ділянок, наприклад Херсонщини, він інформації не надав.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків "Вагнер". Ключове завдання угруповання – протидія різним "несприятливим" для правлячого в Мінську режиму сценаріям. Сама ПВК Лукашенко базується в Мариній гірці Мінської області – на базі колишнього центру спеціальної підготовки Динамо.

Також полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов розповідав, що власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин навіть з того світу не дає спокою російському диктатору Володимиру Путіну. Популярність Пригожина росте навіть після його смерті, в РФ масово створюють меморіали в його пам'ять у різних містах. У той же час ПВК "Вагнера" може готувати новий бунт у країні-агресорці Росії.

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