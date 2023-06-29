"Вагнерівці" більше не воюватимуть проти України - Буданов

Після наступу Пригожина на Москву, Кремль більше не відправить "вагнерівців" на війну в Україні.

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"Вагнерівці" більше не воюватимуть проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував зі своїми найманцями справжній заколот та пішов у наступ на Москву. Попри те, що з ним нібито про все "домовились" і він відвів війська, "вагнерівці" більше не повернуться на фронт в Україну. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі Українській правді.

Таким чином, ПВК "Вагнер" не братиме участь у війні проти України.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - сказав Буданов.

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Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, який довго конфліктує з міністром оборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим, 23 червня звинуватив військове відомство в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин заявив, що його 25-тисячне угруповання Вагнер йде на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв Ростов-на-Дону. Бунтівники взяли під контроль всі військові об'єкти в місті, в тому числі і Південний військовий округ. Найманці збили декілька вертольотів окупантів ВКС РФ, які намагалися вдарити по ПВК.

Після цього Пригожин відправив колони ПВК Вагнер на Москву. Однак до столиці вони не дійшли – Пригожин в результаті перемовин, які вів від Москви Лукашенко, розгорнув свої війська назад. За підсумками було ухвалено рішення про те, що Вагнер разом з Пригожиним відправляється до Білорусі.

Згодом стало відомо про нібито затримання командувача Повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергія Суровікіна. Повідомляється, що він нібито знав про підготовку заколоту та обрав сторону Пригожина.

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