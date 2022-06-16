У Запорізькій області росіяни втопили в річці броньовик з вкраденими в українців речами / скріншот з відео, УНІАН

Російські агресори у тимчасово окупованому місті Токмак навантажили повний броньований автомобіль вкраденими в українців плазмами, роутерами і мішками з аграрною продукцією, але потім трагікомічно звалилися в річку молочна. Про це повідомляє Telegram-канал "Це Запоріжжя".

"У Токмаку потрапила в аварію, перекинулася і впала в річку машина з накраденим майном. Очевидці повідомляють, що в броньованому авто були плазми, роутери і агромешки. Машина звалилася в річку Молочна", ‒ зазначено в повідомленні.

Крім того, в Мережі опублікували відео інциденту, яке було знято очевидцями. На ньому видно лежить догори колесами машина, частково точить з руки. Кузов у неї відкритий ‒ тобто окупанти витягували те, що не пошкодилося при падінні і попаданні всередину автомобіля води.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що фермер на Херсонщині ліквідував російських окупантів, які хотіли вкрасти його техніку. Разом з охороною він відкрив вогонь по ворогах і вбив двох загарбників.

"Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку "на потреби армії". Коли ми не погодилися, то почали ще більше "бикувати". Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє 200-х, ще парочка 300-х втекли. Чекаємо нових візитів", - додав підприємець.

Пізніше мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров написав про черговому смертельному подарунку українських фермерів для окупантів.

"Нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, опору, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів", - розповів Федоров.

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