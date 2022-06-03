Туреччина незаконно купує вкрадене в Україні зерно – посол

Туреччина купує викрадене в Україні зерно / agrobook.ru, ua.depositphotos.com

Туреччина незаконно купує українське зерно, яке було викрадене російською армією. Про це заявив посол Києва в Анкарі Василь Боднар, повідомляє Reuters.

Посол переконаний, що Туреччина є однією з таких країн, які наживаються на війні в Україні.

Дипломат звернувся за допомогою до Інтерполу та турецької влади, аби розслідувати, хто ж саме причетний до поставок українського зерна транзитом через турецькі води.

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Нагадаємо, російський корабель "Матрос Позиніч", яким незаконно вивезли з України тисячі тонн зерна, вже помітили у сирійському порту Латакії. Відповідні фото із супутника зробила американська компанія Maxar Technologies

РФ викрадає українське зерно

В Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно, і вивезли його через захоплений Крим на територію Російської держави. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, аби зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками та важким озброєнням руйнують зерносховища, чавлять зерно і змішують його з землею.

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