Черешня була з" сюрпірзом": окупанти отруїлися ягодами, які вкрали у мелітопольців

Окупанти отруїлися ягодами , які вкрали у мелітопольців/ скріншот, УНІАН

У Мелітополі Запорізької області місцеве населення відкрито проігнорувало святкування Дня РФ, яке влаштували путінські війська в місті.

Люди також відмовляються брати російські паспорти і труять окупантів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Партизанський рух в Мелітополі - це не виняток, це правило. Опір в Мелітополі поглинає понад 99% всіх жителів міста, що залишилися. Ті останні кроки, які роблять наші жителі міста щодо опору, вони повністю ігнорували святкування "дня РФ" в Мелітополі, і як бачив весь світ в черзі за російськими паспортами вишикувалося 15 осіб з 70 тисяч, які залишилися зараз в тимчасово окупованому місті", - розповів Федоров.

Також він повідомив про черговий подарунок наших фермерів для рашистів.

читайте також"Чекаємо нових візитів": фермер на Херсонщині вбив окупантів, які хотіли вкрасти його техніку"Нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, опору, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів", - розповів Федоров.

Раніше ми розповідали, що в Київській області в Бородянці місцевий дідусь "пригостив" кадировців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.

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