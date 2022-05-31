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"Мій бойлер": біженка впізнала на фото вкрадені окупантами РФ речі в Попасній

31 травня 2022, 20:37

Коли в мережі з'явилося фото російського танка, зроблене в Попасній, жінка відразу впізнала і вулицю і свої речі.

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Аліна Каленюк (праворуч) зі своєю матір'ю / ВВС

Мешканка Попасної Луганської області Аліна Коренюк, яка була змушена покинути місто після початку російської військової агресії, на опублікованих фото впізнала свої речі, які вкрали окупанти РФ.

Як пише ВВС, біженка впізнала бойлер, а також скатертину з дачі і покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок на фото фото окупанта на танку з Луганської області.

Коли в мережі з'явилося фото російського танка, зроблене в Попасній, яка з 8 травня знаходиться під окупацією ЗС РФ, жінка відразу впізнала і вулицю і речі на танку.

Коренюк повідомила, що велика коробка на фото - це їх новий бойлер, який вони купили і не встигли встановити. Також там лежать скатертина з їх дачі, ковдра і покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.

Аліна припустила, що під ковдрами і покривалами ховається і інше їх вкрадене майно, яка сім'я була змушена залишити, залишаючи свій будинок.

"Те, що не знищили, вони пограбували. Ми очікували, що вдома в Попасній пограбують, нам про це неодноразово говорили", — розповіла жінка.

Що відомо про біженку з Попасної

Аліна Коренюк, мешканка міста Попасна в Луганській області, була змушена покинути свій будинок і переїхати до Великобританії разом з доньками. З речей їм довелося взяти тільки найнеобхідніше.

Жінка разом з дочками – 12-річною Христиною і 8-річною Ольгою виїхала до Британії. Вони знайшли притулок у сім'ї в місті Саутвелл, неподалік від Ноттінгема.

Мати, бабуся і чоловік Аліни залишилися в Україні, зараз вони в безпечному місці. Сама Аліна до війни працювала дитячим психологом, потім почала працювати в Нацполіції інспектором з кадрового забезпечення. 24 лютого сім'я переїхала до Кривого Рогу.

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