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"Піаніно замінували, а акордеон дочки - вкрали": житель Бучі розповів про злочини росіян

18 травня 2022, 13:19

Як каже житель Бучі російські окупанти замінували піаніно, вкрали речі і техніку, а також забрали улюблений німецький акордеон його дочки Дар'ї.

Піаніно, граната
Житель Бучі розповів про злочини росіян / УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупанти в Бучі заклали вибухівку в піаніно, на якому займалася десятирічна дочка власників тимчасово захопленого ними будинку. Про це повідомляє портал ТСН.

Господар будинку Сергій вчасно вивіз з Бучі сім'ю - дружину, 10-річну Дашу і шестирічного Максима - 25 лютого, коли побачив над будинком перші російські літаки. Сім'я досі в евакуації, чоловік не хотів, щоб вони не бачили свій будинок в такому стані, а сам повернувся в Бучу ще 7 квітня.

"До п'ятої ранку тут собі прогрібав, по одній речі брав, щоб може "подарунки" якісь, подивився відразу піаніно і думаю – ага, піаніно точно відкривали, щось поклали, тому що нагороди тут, я півколом розставляю, а я дивлюся, а нагороди виставлені під лінієчку, сто відсотків туди щось поклали", - говорить Сергій журналістам.

Його дочка Дарина вже кілька років серйозно займається музикою. Сергій каже, що минулої п'ятниці йому на допомогу з розбору завалів буквально на день приїхала дружина. Вона і відкрила кришку фортепіано.

"Вона натискала, а - не натискається. Руку засунула, але не видно. Прибрали, засунув телефон - ого, є", - розповідає чоловік.

Міни були закладені під молоточками інструменту.

"Це не хайп, це реально трагедія", - каже Сергій.

Піаніно, міна

Він додає, що страшно шкодує, що з квартири разом з речами і технікою окупанти вкрали і улюблений акордеон Дар'ї.

"Забрали найдорожче - дитячий акордеон. Я два роки його шукав, німецький Altmeister. Він коштує дуже дорого і вони його забрали! Ну, навіщо вам акордеон? Вам же - балалайка і гармошка", – з величезним жалем каже чоловік.

Але, каже Сергій, він вже знайшов схожий інструмент і замовив ‒ щоб після повернення додому його дочка знову могла грати.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України Бучанська різанина
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