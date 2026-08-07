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У Закарпатському ТЦК незаконно списали з обліку понад 1,5 тис. чоловіків: розкрито схему

Віталій Кірсанов
7 серпня 2026, 13:18
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Слідчі встановили, що незаконне виключення чоловіків з обліку відбувалося систематично.
У Закарпатському ТЦК незаконно зняли з обліку понад 1,5 тис. чоловіків
У Закарпатському ТЦК незаконно зняли з обліку понад 1,5 тис. чоловіків / колаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Коротко:

  • Схема була виявлена в рамках програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК"
  • Вартість послуги становила від 5 тис. до 10 тис. доларів

У Закарпатській області викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов’язаних з військового обліку. За даними слідства, схема діяла в Мукачівському районному ТЦК та СП протягом 2022–2024 років. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема була виявлена в рамках програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК". За версією правоохоронців, до її організації були причетні колишній керівник Мукачівського РТЦК та СП і його підлеглий, який відповідав за питання військового обліку та бронювання.

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Слідчі встановили, що незаконне виключення чоловіків з обліку відбувалося систематично. У військово-облікові, медичні та інші офіційні документи вносили недостовірні відомості, після чого військовозобов’язаних без законних підстав визнавали непридатними до служби.

Вартість такої послуги становила від 5 тис. до 10 тис. доларів.

Загалом, за даними слідства, з обліку незаконно виключили щонайменше 1577 чоловіків. Щодо 1142 з них підставою нібито слугував стан здоров’я.

Знищили документи

Після того як з’явилася загроза викриття схеми, фігуранти справи спробували позбутися доказів.

Як стверджують правоохоронці, у серпні 2024 року тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП оформив фіктивний акт про вилучення документів і знищив довідки, рішення військово-лікарської комісії та іншу медичну документацію. Йдеться про документи, які згідно із законодавством мають зберігатися протягом 75 років.

Незважаючи на це, слідчим вдалося відновити значну частину необхідної інформації. Для цього використовувалися дані Національної служби здоров’я України, показання свідків, результати експертиз та інші матеріали кримінального провадження.

На сьогодні 120 осіб уже поновлено на військовому обліку. Перевірка щодо решти військовозобов’язаних триває.

Проведено 17 обшуків

У рамках розслідування правоохоронці провели 17 обшуків у нинішніх та колишніх співробітників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших осіб, які можуть бути пов’язані з незаконною схемою.

Двом колишнім посадовцям повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Сторона обвинувачення має намір клопотати про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи заставі.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють можливу причетність окремих членів ВЛК та інших осіб до організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку.

Раніше, 6 серпня, у Закарпатській області вже проводилися обшуки у фігурантів цієї справи. Слідство перевіряє обставини незаконного виключення чоловіків з обліку в Мукачівському ТЦК.

Зокрема, правоохоронці з’ясовують подальшу долю військовозобов’язаних, яких могли незаконно зняти з обліку. За попередніми даними слідства, деякі з них після цього виїхали за межі України.

ТЦК - останні новини

Як писав "Главред", у Подільському районі Києва під час проходження ВЛК стався смертельний напад на лікаря. Громадянин, якого доставили до ТЦК за порушення правил військового обліку, завдав лікарці ножових поранень, внаслідок яких вона померла.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про викриття співробітника, причетного до махінацій з ВЛК, який нібито вимагав гроші за вплив на комісію. У ході розслідування викрили підполковника у махінаціях і затримали під час передачі грошей.

Нагадаємо, Мстислав Банік повідомив про плани реформи територіальних центрів комплектування та зміну їхніх функцій для забезпечення прозорих умов проходження мобілізаційних процедур. Він наголосив, що розподіл функцій ТЦК передбачає передачу частини обов’язків іншим установам та створення окремих центрів для мобілізаційних процедур.

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Про особу: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український політик, генеральний прокурор України (з 21 червня 2025 року). Голова Державної податкової служби України (31.12.2024–17.06.2025), голова Київської обласної державної адміністрації (10.04.2023–30.12.2024), повідомляє Вікіпедія.

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