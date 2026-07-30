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"Чистий четвер": в понад 100 ТЦК по всій Україні проходять обшуки - ДБР

Інна Ковенько
30 липня 2026, 10:21
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Триває операція "Чесний призов", яку ДБР проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.
В понад 100 ТЦК по всій Україні зараз проходять обшуки
В понад 100 ТЦК по всій Україні зараз проходять обшуки / Колаж: Главред, фото: ДБР, скриншот

Головне:

  • У понад 100 ТЦК по всій Україні проводять обшуки
  • Правоохоронці розслідують факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші
  • Слідчі також перевіряють випадки перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК

Слідчі Державного бюро розслідувань зранку 30 липня проводять масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного та районного рівнів по всій Україні.

Слідчі дії відбуваються у понад 100 ТЦК та СП різних рівнів у більшості регіонів країни. Про це повідомляють у ДБР.

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"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.", - йдеться в повідомленні.

У ДБР наголосили, що спецоперація є частиною комплексної роботи з очищення системи, а не реакцією на окремий резонансний випадок.

"Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер"", - зазначили у відомстві.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

  • Обшуки в ТЦК
    Обшуки в ТЦК Фото: ДБР
  • Обшуки в ТЦК
    Обшуки в ТЦК Фото: ДБР
  • Обшуки в ТЦК
    Обшуки в ТЦК Фото: ДБР
  • Обшуки в ТЦК
    Обшуки в ТЦК Фото: ДБР

ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у Подільському районі Києва під час проходження ВЛК стався смертельний напад на лікарку. Громадянин, якого доставили до ТЦК через порушення правил військового обліку, завдав медикині ножових поранень, унаслідок яких вона померла.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про викриття працівника на махінаціях з ВЛК, який нібито вимагав кошти за вплив на комісію. У ході розслідування викрили підполковника на махінаціях та затримали під час передачі коштів.

Нагадаємо, Мстислав Банік повідомив про плани реформи територіальних центрів комплектування та зміну їхніх функцій для прозорих умов проходження мобілізаційних процедур. Він підкреслив, що розподіл функцій ТЦК передбачає передачу частини обов'язків іншим установам і створення окремих центрів для мобілізаційних процедур.

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Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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