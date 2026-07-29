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У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку - деталі від ТЦК

Руслана Заклінська
29 липня 2026, 20:33
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Правоохоронці затримали чоловіка.
У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку - деталі від ТЦК
Убивство під час ВЛК у Києві / Колаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, magnific.com

Коротко:

  • У Києві чоловік під час проходження ВЛК напав на лікарку
  • Поліція затримала нападника
  • Жінка померла через ножове поранення

У Подільському районі Києва під час проходження ВЛК стався смертельний напад на лікарку. Громадянин, якого доставили до ТЦК через порушення правил військового обліку, завдав медикині ножових поранень, унаслідок яких вона померла. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, представники Національної поліції доставили порушника військового обліку до Подільського районного у Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що чоловік не пройшов військово-лікарську комісію.

відео дня

Для усунення причини правопорушення його направили на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному ТЦК та СП. Близько 15:30 під час проходження медичного огляду в кабінеті хірурга чоловік напав на лікарку.

"Гомадянин наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла. Нападник затриманий працівниками поліції", - додали в ТЦК.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події. У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що відповідно до чинного законодавства затриманий буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Також у відомстві окремо уточнили, що військово-лікарські комісії є цивільними установами, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України. Лікарський персонал ВЛК є цивільними працівниками.

Яка причина конфліктів з ТЦК - думка експерта

Журналіст Віталій Портников вважає, що конфлікт, який стався у Львові, є проявом значно глибшої проблеми, ніж окремий інцидент. У своєму відеокоментарі він зазначив, що подібна ситуація могла виникнути в будь-якому українському місті, адже її причиною є не робота конкретного ТЦК, а відсутність чесного діалогу між владою та суспільством щодо мобілізації.

За словами Портникова, влада нерідко уникає непопулярних рішень, намагаючись зберегти політичну підтримку. На його думку, неефективність полягає не лише в помилкових рішеннях, а й у прагненні догодити виборцям навіть у критичні моменти.

Окремо Портников звернув увагу на вибіркове розуміння справедливості в суспільстві. Він зазначив, що багато людей критикують корупцію чи мобілізаційні процеси лише доти, доки це не стосується їх особисто або їхніх близьких.

"Українці завжди ховаються за справедливістю, яка закінчується на порозі власної хати. Корупція небезпечна тільки тоді, коли вона не стосується тебе самого", - зазначив аналітик.

Інциденти з ТЦК - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, поліція Волинської області повідомила, що у приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Попередньо тілесних ушкоджень не виявлено і тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття працівника на махінаціях з ВЛК, який нібито вимагав кошти за вплив на комісію. У ході розслідування викрили підполковника на махінаціях та затримали під час передачі коштів.

Голова Офісу президента Кирило Буданов коментував інцидент у Львові під час оповіщення про мобілізацію, закликавши правоохоронців дати справедливу оцінку події. У повідомленні місцевих органів зазначалося, що відбувся напад на представників ТЦК.

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Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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