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В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

Юрій Берендій
17 червня 2026, 17:01
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Реформа ТЦК передбачає посилення контролю, зміну їхніх функцій та запровадження прозорих умов проходження мобілізаційних процедур, вказали в Міноборони.
В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться
Мобілізація в Україні - в Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК / Колаж: Главред

Про що сказав Мстислав Банік:

  • Функції ТЦК розподілять між іншими установами без замкненого циклу
  • Насилля та порушення людських прав у ТЦК є категорично неприпустимим
  • В усіх центрах комплектування України проведуть службові перевірки

В Міністерстві оборони анонсували реформу територіальних центрів комплектування, яка передбачає зміну нинішньої системи роботи. Одним із ключових нововведень має стати розподіл функцій ТЦК між різними установами, а також створення окремих центрів для проходження мобілізаційних процедур. Про це повідомив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік у дописі в Facebook.

Поштовхом для чергового обговорення змін стали резонансні події в одному з центрів комплектування на Одещині. Після цього в оборонному відомстві провели термінову нараду за участю Командування Сухопутних військ та ініціювали додатковий контроль за роботою таких установ.

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"Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни", — наголосив Банік.

За його словами, після наради заплановано службові перевірки в усіх ТЦК та СП в Україні. Особливу увагу приділять зверненням громадян, які стосуються можливого незаконного утримання людей, застосування сили чи інших неправомірних дій. Також військове керівництво закликали до відкритішої комунікації із суспільством та повної взаємодії з правоохоронними органами.

У Міністерстві оборони вважають, що подібні випадки вкотре продемонстрували необхідність системних змін у сфері мобілізації та військового обліку.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації", — повідомив заступник міністра.

Окремий акцент під час реформи планують зробити на умовах перебування громадян під час проходження необхідних процедур. Йдеться про створення спеціальних хабів для очікування медичних комісій, відправлення до навчальних центрів та військових підрозділів.

"Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад, мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", — зазначив Банік.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Чи зупинять мобілізацію після завершення бойових дій - коментар експерта

Військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що після припинення бойових дій Україні знадобиться орієнтовно 300–500 тисяч військовослужбовців для проведення ротації особового складу.

За його словами, значна частина військових перебуває на службі з 2014 року, а деякі вже майже чотири роки безперервно на фронті, що призводить до фізичного й психологічного виснаження. У зв’язку з цим виникне необхідність їх заміни, тому без подальшої мобілізації обійтися буде складно.

Експерт також наголосив, що у таких питаннях не варто піддаватися популізму, оскільки це може мати серйозні негативні наслідки.

"Так, люди хочуть зупинення ведення бойових дій, але цим ми не вирішимо остаточно проблему у вигляді Росії під боком. Сусід-агресор залишиться, і всі наявні проблеми теж. Тому це питання потребує таких серйозних рішень", — підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, що масштабна реформа мобілізації ЗСУ стартує в Україні у червні й передбачає зміну підходу до служби, контрактів і грошового забезпечення військових. Перший етап реформ зосереджений на суттєвому підвищенні зарплат і створенні системи контрактів. Другий етап охопить безпосередньо нову модель мобілізації, яка покликана зробити службу більш прогнозованою і справедливою.

Зазначимо, заступник Міністра оборони Мстислав Банік виступив із анонсом оновленої концепції реформи мобілізації, яка змінить підхід до мобілізації в Україні та торкнеться близько 2 мільйонів військовозобов’язаних, зокрема тих, хто перебуває у розшуку. За його словами, нововведення допоможуть надати громадянам чітке розуміння строків служби та покращити умови проходження мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, висловив занепокоєння щодо порушень прав громадян під час мобілізації, зазначаючи, що ігнорування таких проблем ускладнює реалізацію реформи і вимагає невідкладних дій з боку Міноборони.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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