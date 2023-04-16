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Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

Олексій Тесля
16 квітня 2023, 18:54 оновлено 16 квітня, 18:54
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Навесні та влітку під удар окупантів РФ може потрапляти прифронтова зона, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов не виключив новий ракетний удар РФ по Україні / колаж фото Главред, Міноборони РФ

Російські окупанти зрозуміли, що за допомогою ракетних ударів не в змозі "погасити" енергетичну систему України, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Згідно з недавнім звітом, в результаті ракетних атак Росії було пошкоджено 43% об'єктів енергетики України, особливо багато високовольтних ліній, але на сьогоднішній день 80% відновлено. Більше того, Україна вже збирається відновлювати постачання електроенергії до Європи. Тобто для нас ракетні атаки Росії по енергетичних об'єктах виявилися не такою вже критичною проблемою. Росія за весь цей час випустила близько 1200 ракет, було близько 250 влучень, але це не принесло очікуваного результату", — розповів він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що згідно з даними відкритих джерел, у РФ залишилося не більше 450 ракет всіх типів, тому вона може змінити характер ударів по Україні.

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"Тому навесні та влітку під удар частіше може потрапляти прифронтова зона. А ракет дальнього радіусу дії залишилося дуже і дуже мало - 450 штук. Тому Росія вже не може особливо розвернутися", — не виключив він.

Разом з тим співрозмовник уточнив, що новий масований ракетний удар по Україні в березні РФ не змогла завдати через те, що нещодавно в Джанкої був "накритий" ешелон з "Калібрами" окупантів.

"Другий за цей рік масований ракетний удар в березні у Росії не вийшов. Я це пов'язую з тим, що ми накрили ешелон з "Калібрами" в Джанкої, і ракети просто не доїхали. А російська промисловість може випускати до 50 ракет на місяць. Відповідно, у квітні росіяни можуть видати на-гора 40-50 ракет і організувати масований ракетний удар. Але це за умови, що вони обійдуть санкції, знайдуть комплектуючі й зберуть ці 50 ракет", — додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

21 березня ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.

Вдень у п'ятницю, 14 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Відомо про 13 загиблих.

Читайте більше:

Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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