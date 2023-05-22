У РФ є ще одна ціль: Гуменюк попередила про загрозу нового удару по Дніпру

РФ буде атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони, підкреслила Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк прокоментувала масований удар РФ / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Масований удар по території Дніпропетровської області у ніч на понеділок, 22 травня, прокоментувала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Російські окупанти, атакуючи Дніпро в понеділок, 22 травня, переслідували мінімум одну мету, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Перш за все, вони намагаються простежити напрямки дії української протиповітряної оборони, щоб її виснажити. Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпропетровщини, — ред.) вимірюють з яких сторін може бути захищений або пропущений конкретний удар", — припустила вона.

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Водночас представник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України звернула увагу на те, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, що свідчить про те, що "ворогу не дає спокою наша ППО".

"Який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки і припускати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це збігається з тим, що дійсно у ворога на думці", — додала Гуменюк.

Удар РФ по Дніпропетровщині

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 22 травня, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки з боку російських окупантів була в більшості областей України, крім західних.

У Дніпрі вночі гриміли вибухи. За інформацією ЗМІ, їх було не менше 40.

Пізніше стало відомо, що 22 травня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Захисники українського неба збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Але, на жаль, є і "прильоти", зафіксовані руйнування, постраждали 8 осіб.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

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