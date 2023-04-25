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"У росіян є шанси": у ЗСУ немає гарантій того, що вони утримають Часів Яр - Дикий

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2023, 15:25 оновлено 25 квітня, 15:38
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Ситуація на Бахмутському напрямку може змінюватися щогодини і навіть щохвилини.
ВСУ, Євген Дикий
ЗСУ можуть втратити Часів Яр на Донбасі / Колаж фото 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Російські окупанти продовжують атакувати українських військових, щоб виконати вимогу російського диктатора і захопити Донецьку область. Там тривають запеклі бої і українські захисники ризикують втратити Часів Яр у Бахмутському районі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Ситуація на фронті може змінюватися щогодини і навіть щохвилини. Її визначають тисячі військових, які там задіяні. Дикий зазначив, що ситуація на фронті може критично залежати від кожної задіяної людини.

"Бій - це не теоретична річ, а практична. Йдуть люди на людей і вбивають один одного. У когось іноді це виходить краще, у когось гірше. Так, шанси є завжди, але гарантій немає ніколи. Як і немає гарантій, що ми утримаємо Часів Яр, так і гарантій, що росіяни його відіжмуть", - сказав Дикий.

відео дня

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

Ситуація в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

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