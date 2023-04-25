"У росіян є шанси": у ЗСУ немає гарантій того, що вони утримають Часів Яр - Дикий

Російські окупанти продовжують атакувати українських військових, щоб виконати вимогу російського диктатора і захопити Донецьку область. Там тривають запеклі бої і українські захисники ризикують втратити Часів Яр у Бахмутському районі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.
Ситуація на фронті може змінюватися щогодини і навіть щохвилини. Її визначають тисячі військових, які там задіяні. Дикий зазначив, що ситуація на фронті може критично залежати від кожної задіяної людини.
"Бій - це не теоретична річ, а практична. Йдуть люди на людей і вбивають один одного. У когось іноді це виходить краще, у когось гірше. Так, шанси є завжди, але гарантій немає ніколи. Як і немає гарантій, що ми утримаємо Часів Яр, так і гарантій, що росіяни його відіжмуть", - сказав Дикий.
Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:
Ситуація в Бахмуті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.
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