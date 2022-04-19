У війні в Україні не буде переможця - Ердоган

Ердоган заявив, що продовжує підтримувати контакти із Зеленським та Путіним / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що події в Бучі, Ірпені, Краматорську затьмарили зусилля з мирного врегулювання війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Але попри це Анкара докладатиме зусиль для продовження переговорів і готова організувати зустріч президентів України та Росії.

"Кадри з Бучі та Ірпеня, обстріли мирних жителів Краматорська затьмарили наші зусилля (з врегулювання – ред.)... Як країна, якій довіряють обидві сторони, ми продовжуємо наші зусилля. Стамбульський процес досі зберігає свій характер як найнадійніший і є найкоротшим виходом для подолання кризи", - сказав Ердоган, передає Укрінформ.

За словами президента Туреччини, він продовжує підтримувати контакт з українським лідером Володимиром Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним. Ердоган підкреслив готовність організувати переговори.

"У цій війні не буде переможця, оскільки програє все людство. Насправді, оскільки конфлікти тривають, зростають як людські втрати, так і економічні витрати. Наш світ дрейфує до великої невизначеності", - сказав президент Туреччини.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни Ради Безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в війні з Росією для нашої країни прийнятний лише один результат - перемога. При цьому Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

18 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти почали новий наступ в Україні. У них є кілька завдань на Сході та Півдні нашої країни.

Інші новини: