Російські моряки вже не хочуть брати участь у війні - втрати 126-ї бригади становлять до 75%

Російські моряки вже не хочуть брати участь у війні / kremlin.ru

ЗСУ знищили 75% 126 окремої бригади Чорноморського флоту РФ. Охочих воювати в Україні моряків все менше.

За наявною в Генштабі ЗСУ інформації, втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%.

810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі в так званій "спеціальній операції", — повідомили в Генштабі.

читайте такожНа Сумщині 300 росіян відмовилися воювати з Україною: забрали 70 одиниць техніки і поїхалиВарто відзначити, що найманці з Кавказу також відмовляються йти на війну в Україну. Вони почали розуміти, що це не їхня війна, і вони не хочуть вмирати За Росію.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз, коли російські солдати відмовляються виконувати злочинні накази командування. Раніше понад 100 військовослужбовців з 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга) відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Читайте також: