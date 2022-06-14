У війні близький перелом, окупанти змінюють тактику - військовий експерт

У війні в Україні скоро настане переломний момент / Фото УНІАН

У війні Росії проти України настає нова фаза або черговий переломний момент. Він полягатиме в тому, що в міру надходження важких озброєнь і підготовки резерву може наступити спочатку паритет, а потім не лише кількісна, а й якісна перевага на боці України.

Таку думку в коментарі виданню Obozrevatel озвучив військовий експерт Олексій Мельник. За його словами, за минулі три місяці можна умовно відзначити кілька переломних моментів. Передусім це перші кілька днів, коли провалився російський бліцкриг. Потім було відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей.

Військовий експерт вважає, що росіяни, принаймні на рівні військових, прекрасно розуміють, що в якийсь момент вони втратять можливість наступального потенціалу.

"Тому на певних ділянках фронту російські війська будують оборонні укріплення. Вони не будуються, якщо атакуюча сторона впевнена в тому, що буде розвивати наступ", - пояснив Мельник.

При цьому він додав, що Україна навряд чи отримає всю допомогу, яка необхідна.

"Тому що запит України значно більше можливостей наших партнерів. Це відбувається з багатьох причин, не лише з політичних. Це питання наявності такого озброєння в цілому і наявності озброєння, яке можуть передати Україні. Навіть якщо воно у наших партнерів є, вони не можуть все віддати Україні й тим самим послабити свої оборонні здібності. Особливо це стосується країн Балтії або Східної Європи", - сказав військовий експерт.

читайте також150 вбитих окупантів за день - це мало: військовий експерт пояснив, коли буде перелом у війніЯк повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що зупинять президента РФ Володимира Путіна у війні в Україні лише фізичні втрати і доведення російської армії до такого стану, коли вона не зможе наступати. Для цього Україні потрібна зброя.

Раніше в британській розвідці заявили, що РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної мети, які вона перед собою ставила. Якщо вона не залишить спроб домогтися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресору знадобиться великий людський ресурс, а також багато військової техніки і зброї.

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