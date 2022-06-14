Лише "простий і прямий мордобій": Арестович пояснив, що зупинить Путіна

Володимира Путіна зупинить тільки "простий і прямий мордобій", вважає Арестович / Колаж фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що зупинять президента РФ Володимира Путіна у війні в Україні лише фізичні втрати і доведення російської армії до такого стану, коли вона не зможе наступати.

Для цього Україні потрібна зброя і ще раз зброя, сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 13 червня.

"Трагедія в Бучі не особливо їх (Захід, - ред.) посунула, наша логіка і розрахунки - не особливо, явні загрози, що якщо українська територія буде поглинена, Україна припинить своє існування (...) коли загроза Європі стане куди сильнішою. На них це теж не діє, вони так не мислять. Вони думають, що якщо прискорити українську євроінтеграцію, накласти санкції та укласти мир, то можна стримати агресивну політику Путіна", - сказав радник ОП.

"І поки вони будують повітряні замки зі скляних карт, ми тут розуміємо лише одне - Путіна зупинить простий і прямий мордобій, фізичні втрати до неможливості наступати", - додав Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов також вважає, що зупинити війну в Україні може лише повний розгром російської армії. За його словами, в Кремлі вже визнали великі втрати у війні проти України, але наступ триває через бажання Володимира Путіна досягти своїх цілей.

Як повідомляв Главред, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що війна в Україні може не закінчитися, якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

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